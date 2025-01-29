Заявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться

Актер Юрий Борисов, безусловно, стал одной из самых ярких фигур в российском кинематографе. Это произошло после выхода фильма "Анора" американского режиссера Шона Бэйкера.

Картина, которая успела завоевать главный приз на Каннском кинофестивале, привлекла внимание зрителей и критиков, а также была номинирована на множество престижных наград. В последние дни все разговоры сосредоточены на том, что Борисов стал первым российским актером, который имеет шанс получить "Оскар" за свою выдающуюся игру.

Он попал в номинацию "Лучший актер второго плана", где ему предстоит конкурировать с такими именитыми актерами, как Гай Пирс и Киран Калкин. Журналисты обратились к астрологу Юлии Гикис, чтобы узнать, что ждет Юрия Борисова в его карьере и сможет ли он завоевать статуэтку. По словам Гикис, звезды предвещают Борисову успех и признание до 7 марта 2025 года.

"О нем будут говорить, писать, им будут восхищаться", — утверждает астролог.

Она подчеркнула, что в данный момент жизнь артиста находится под благоприятным влиянием небесных тел, что открывает перед ним новые возможности в киноиндустрии.

Юлия Гикис также отметила, что для достижения успеха Борисову стоит выбирать роли, которые отражают душевные качества — любовь, сострадание и заботу о других. По ее мнению, все его достижения являются результатом выполнения кармической задачи, связанной с профессионализмом и опытом. Астролог считает, что судьба предоставляет ему шанс на карьерный рост за границей и успех в Голливуде.

При более детальном анализе астрологических факторов, связанных с 3 марта 2025 года, Гикис видит возможность получения "Оскара". По ее словам, асцендент террария совпадает с его Солнцем, что символизирует победы и популярность. Это дает основания полагать, что Юрий может вернуться домой со статуэткой в руках.

Однако не стоит забывать о возможных трудностях. Летний период 2025 года может принести резкие изменения в его жизни и карьере, включая потенциальные скандалы и проблемы с общественностью. Астролог предупредила, что длительное пребывание за границей не предвидится, и Борисов скорее всего вернется в Россию, где продолжит развивать свою карьеру.