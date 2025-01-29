Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом

Дизайнер Джемал Махмудов сообщил, что у Анастасии Волочковой украли уникальное платье стоимостью полмиллиона рублей. Инцидент вызвал широкий резонанс и стал темой обсуждения среди поклонников балерины.

По словам Махмудова, платье было заказано год назад одним из фанатов Волочковой. Оно было выполнено в мятном цвете и украшено изысканной ручной вышивкой, над которой дизайнер трудился целых две недели.

Однако, как выяснилось, платье стало жертвой кражи. Анастасия оставила его в баре, и на следующий день, когда она обнаружила пропажу, сразу же позвонила Махмудову с вопросом о судьбе наряда. Дизайнер был удивлен, узнав, что платье не у него, так как он оставил его у Волочковой. С тех пор они вместе пытаются найти утраченный предмет гардероба.

Данная ситуация, поражающая наглостью злоумышленников, стала настоящей головной болью для Анастасии и ее команды. Они обратились в полицию и начали активные поиски, однако до сих пор платье не удалось вернуть.

Несмотря на неприятности, Анастасия не поддается негативным эмоциям. В январе этого года она объявила о планах открыть на Мальдивах балетный центр, который будет носить ее имя. По словам балерины, это заведение станет местом, где каждый сможет прикоснуться к искусству и осуществить свои мечты. Она считает Мальдивы своей второй родиной и посещает эти острова дважды в год — в январе и на майские праздники.