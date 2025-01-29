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Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом

Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом
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Дизайнер Джемал Махмудов сообщил, что у Анастасии Волочковой украли уникальное платье стоимостью полмиллиона рублей. Инцидент вызвал широкий резонанс и стал темой обсуждения среди поклонников балерины.

По словам Махмудова, платье было заказано год назад одним из фанатов Волочковой. Оно было выполнено в мятном цвете и украшено изысканной ручной вышивкой, над которой дизайнер трудился целых две недели.

Однако, как выяснилось, платье стало жертвой кражи. Анастасия оставила его в баре, и на следующий день, когда она обнаружила пропажу, сразу же позвонила Махмудову с вопросом о судьбе наряда. Дизайнер был удивлен, узнав, что платье не у него, так как он оставил его у Волочковой. С тех пор они вместе пытаются найти утраченный предмет гардероба.

Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов

Данная ситуация, поражающая наглостью злоумышленников, стала настоящей головной болью для Анастасии и ее команды. Они обратились в полицию и начали активные поиски, однако до сих пор платье не удалось вернуть.

Несмотря на неприятности, Анастасия не поддается негативным эмоциям. В январе этого года она объявила о планах открыть на Мальдивах балетный центр, который будет носить ее имя. По словам балерины, это заведение станет местом, где каждый сможет прикоснуться к искусству и осуществить свои мечты. Она считает Мальдивы своей второй родиной и посещает эти острова дважды в год — в январе и на майские праздники.

Шоу-бизнес в Telegram

29 января 2025, 17:20
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов
POPCAKE✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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