Ксения Бородина разоткровенничалась в Сети о своем избраннике

Ксения Бородина старше своего парня на 5 лет.

Ксения Бородина нашла свою любовь прошлым летом. Незадолго до Нового года Николай Сердюков предложил ей руку и сердце, подарив кольцо с розовым бриллиантом в форме сердца. Пара активно готовится к предстоящей свадьбе, и телеведущая уже заявила, что намерена сменить три платья на церемонии.

Поклонники интересуются, какие качества помогли Николаю завоевать сердце успешной и обеспеченной звезды. Как сообщает Клео.ру, Бородина разоткровенничалась в Сети о своем избраннике и раскрыла, что он обладает множеством достоинств, но самое важное для нее — искренняя любовь.

Телеведущая рассказала, что Сердюков легкий, добрый, такой же эмоциональный, как она, заботливый, умный и с ним всегда есть о чем поговорить. Звезда также подчеркнула, что Николай умеет дружить и не отличается жадностью, с ним не бывает скучно, поскольку у него потрясающее чувство юмора.

"Главное – он любит, и я всегда это чувствую от него", — поделилась Ксения в социальных сетях.

Бородина познакомилась с Сердюковым на шоу "Последний герой. Русский сезон". После съемок они отправились вместе отдыхать в Турцию, где позже Ксения представила своего нового избранника общественности.

Стоит отметить, что ранее Николай был женат на блогере Алине Акиловой, с которой у них общая дочь Николь. Ксения призналась, что прежде была знакома с Алиной и хотела лично сообщить ей о своих отношениях с Николаем. Однако бывшая супруга Сердюкова узнала эту новость от других людей и восприняла ее неоднозначно.

