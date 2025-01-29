Отказавшаяся помочь дочери Волочкова оказалась в больнице

Недавно Анастасия Волочкова отметила 49-летие.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась в своем телеграм-канале своими проблемами со здоровьем. Она рассказала, что оказалась в больнице, поскольку была вынуждена обратиться к медикам из-за воспаления сустава. Эта неприятность случилась с артисткой сразу же после выступления в спектакле "Одержимость", который прошел 26 января.

Следующее выступление запланировано на 1 февраля. До этого времени Волочковой предстоит пройти курс лечения. Теперь после каждой репетиции ей придется приезжать в клинику.

Ранее Волочкова сделала заявление, что не намерена помогать своей дочери Ариадне и покупать ей квартиру. По мнению известной балерины, эта обязанность лежит на отце девочки, предпринимателе Игоре Вдовине, которому также следует взять на себя расходы по организации свадьбы дочери.

На текущий момент Анастасия Волочкова еще не определилась с тем, какой подарок преподнести своей дочери на торжество. Она хочет сделать что-то действительно значимое и незабываемое. Волочкова подчеркнула, что уже успела подарить Ариадне икону святых Петра и Февронии на Новый год.

Ариадна, которой исполнилось 19 лет, готовится вступить в брак с 23-летним Никитой Григоряном. Жених дочери знаменитой артистки является одним из учредителей нескольких компаний, занимающихся уборкой помещений и продажей табачных изделий.

Напомним, на 49-летие Волочкова получила необычный подарок. Им оказалась тумба, выполненная в виде оголенного мужского торса с детородным органом, который балерина тут же весело потеребила. К основному подарку придавался огромный букет белых роз, который по достоинству может занять свое место на столь же экстравагантной тумбе.