Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем главном страхе

Актрисе Татьяне Васильевой 77 лет.

Татьяна Васильева, народная артистка России, откровенно поделилась своими переживаниями с журналистами. По словам Васильевой, ее главный страх — стать обузой для семьи и потому она прилагает максимум усилий к тому, чтобы оставаться активной настолько долго, насколько это возможно.

Васильева также выразила свою готовность умереть вместо того, чтобы оказаться никому не нужной. Ее мечта – завершить свой жизненный путь прямо на сцене, поскольку она считает такой финал самым величественным. Хотя актриса признает, что все решения относительно ее судьбы находятся во власти высших сил, она продолжает надеяться на осуществление своего желания.

На сегодняшний день Татьяне Васильевой исполнилось 77 лет. Она полна решимости продолжать радовать своих поклонников новыми выступлениями вплоть до самого конца. При этом, несмотря на веру в то, что ее семья сможет предоставить ей должный уход, она осознает, что забота о пожилом человеке с течением времени может превратиться в тяжелое испытание даже для самых любящих людей.

