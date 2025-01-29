Селена Гомес публично разрыдалась после указа Дональда Трампа

Селена Гомес считает себя частью Мексики.

После одного из указов Дональда Трампа Селена Гомес публично разрыдалась. Певица разместила в личном блоге видеоролик, где находится в состоянии сильного волнения.

В своем обращении она признается, что очень переживает из-за происходящего с ее народом. По словам певицы, особенно тяжело видеть страдания детей, которые еще не способны осознать всей серьезности ситуации. Гомес также подчеркнула, что хотела бы сделать что-то значимое для них, но пока не уверена, каким образом.

На видео запечатлено, как Гомес плачет, вытирает слезы ладонями. Под своим постом певица оставила эмодзи с изображением мексиканского флага, подчеркивая свою связь с этой страной.

Этот пост появился вскоре после заявления президента Дональда Трампа о возобновлении программы "Оставаться в Мексике". Затем президент США утвердил меры по депортации нелегальных мигрантов без проведения судебных разбирательств. Ранее сообщалось, что новый указ может затронуть более 700 тысяч студентов, которым грозит высылка из Соединенных Штатов.

Хотя Селена Гомес родилась в США, она всегда очень бережно относилась к своим мексиканским корням. Как сообщает пресса, спустя некоторое время Селена удалила этот ролик из своего аккаунта в соцсетях. Однако к этому моменту видеозапись успела широко разойтись по интернету.