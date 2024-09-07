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Суббота 7 сентября

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Помолодевшую 68-летнюю Долину перепутали с ее дочерью

Помолодевшую 68-летнюю Долину перепутали с ее дочерью
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5 сентября в ресторане Shore House "Русское Радио" с размахом отметило 29-летие. Поздравить любимую радиостанцию собрались друзья и партнеры и, конечно, звезды российского шоу-бизнеса, для многих из которых "Русское Радио" стало настоящей путеводной звездой в творческом пути.

Дмитрий Колдун, Сергей Лазарев, Анна Семенович, Владимир Пресняков, Елена Север, Слава, Юрий и Владимир Киселевы – кажется, в этот вечер на празднике собрались все сливки российского шоу-бизнеса. Но самое большое внимание, конечно, было приковано к Ларисе Долиной.

В последние недели имя исполнительницы хита "Погода в доме" мелькало в основном в криминальной хронике – мошенники наказали ее на несколько сот миллионов рублей и попытались отнять шикарную квартиру.

Но пока идут следственные действия, Лариса Долина не унывает и продолжает много работать. Только что она вернулась с конкурса "Новая волна" в Сочи. Да и день рождения любимой радиостанции пропустить не могла.

Кажется, время не имеет на ней власти. В 68 лет певица выглядит так молодо, что на празднике "Русского радио" многие путали ее с 41-летнй дочерью Ангелиной Долиной. Они смотрятся ровесницами!

Фото: пресс-служба

Стоит заметить, что Лариса Долина не перекраивает себя у хирургов, ее красота и молодость природные. А если добавить к этому потрясающий голос, то окажется, что это главная сегодня певица в стране. Главная певица на главной станции!

Телеграм канал

7 сентября 2024, 12:35
Фото: пресс-служба

Фоторепортаж

Из пухлой тетки в стройную леди: как преображалась Лариса Долина

Лариса Долина в июне 2017 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в декабре 2019 года. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в сентябре 2020 года. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в октябре 2020 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в октябре 2020 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в апреле 2021 года. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина в августе 2022 года. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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