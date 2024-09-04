Почему дочери Бородиной месяцами не видятся с отцами – ведущая дала ответ

Ксения Бородина сделала откровенное заявление о роли отцов в жизни ее детей. В своем блоге она поделилась мыслями о том, как общаться с Теоной и Марусей о роли отца.



Несмотря на все старания, ведущая понимает, что слова не могут заменить настоящего участия отцов в жизни девочек. Бородина дважды пережила развод, и оба ее брака закончились неудачно.

Первый муж, бизнесмен Юрий Будагов, стал отцом Маруси, но их отношения распались, когда девочке было всего четыре года. Позже в жизни Ксении появился Курбан Омаров, с которым у нее родилась младшая дочь Теона. Но и этот брак не выдержал испытания: Ксения подала на развод из-за измен супруга. В результате девочки остались без постоянного общения с отцами, и это, безусловно, сказывается на их жизни.

"Я всегда говорю о папах в позитивном ключе", — отметила Бородина. Она старается создать для дочерей комфортную атмосферу, где они могут гордиться своими отцами. Однако реальность такова, что мужчины сами сделали выбор в пользу других семей и не уделяют должного внимания своим детям. "Любовь словами не купить", — резюмировала Ксения, подчеркивая, что пустые слова не могут заменить настоящие чувства и заботу.

На данный момент в жизни Ксении начался новый этап: она встречается с блогером Николаем Сердюковым. Их знакомство произошло на съемках шоу "Последний герой. Русский сезон", и сейчас Бородина делится в соцсетях своими чувствами и надеждами на будущее. Она мечтает о сыне и открыто говорит об этом своей аудитории. Тем не менее, среди подписчиков существует мнение, что Ксения может снова столкнуться с разочарованием в отношениях.