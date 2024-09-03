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Опасающаяся за свою жизнь Долина просит взять ее под госзащиту после потери квартиры

Опасающаяся за свою жизнь Долина просит взять ее под госзащиту после потери квартиры
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Лариса Долина продолжает давать поводы для тревоги. Аартистка обратилась с просьбой о государственной защите, опасаясь за свою жизнь из-за поступающих угроз убийством.

По информации, которая тиражируется телеграм-каналами, это стало следствием недавнего мошенничества, в результате которого Долина потеряла свою квартиру и 112 миллионов рублей. Летом стало известно, что певица стала жертвой обмана.

Мошенники убедили звезду продать квартиру, после чего ситуация только усугубилась. Долина столкнулась с требованиями покинуть свои апартаменты под угрозой насилия. Неизвестный, связывающийся с ней, угрожает не только ее жизни, но и безопасности ее близких. Эти угрозы стали настоящим шоком для артистки, которая всегда была в центре внимания и пользовалась любовью публики.

В связи с этой ситуацией Лариса Долина обратилась к главе УВД по Центральному административному округу с просьбой о выделении ей и ее семье государственной охраны. Певица также просит о защите своего имущества и жилья, чтобы обеспечить безопасность для себя и своих близких. Это решение свидетельствует о серьезности угроз и о том, что ситуация требует вмешательства правоохранительных органов.

На данный момент сама Лариса Александровна не дала официальных комментариев относительно происходящего. Однако ее обращение к полиции говорит о том, что она воспринимает угрозы всерьез и готова бороться за свою безопасность.

Стоит отметить, что подобные ситуации с угрозами и мошенничеством становятся все более распространенными в современном обществе. Звезды часто становятся мишенью для злоумышленников, использующих их популярность в своих корыстных целях. Важно, чтобы такие случаи не оставались без внимания со стороны правоохранительных органов и общества в целом.

Телеграм канал

3 сентября 2024, 13:47
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов
Baza✓ Надежный источник

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