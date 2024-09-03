ТЕСТ для знатоков советского кино: Как хорошо вы помните фильм "Будьте моим мужем"

Проверь, что осталось в памяти от просмотра советской картины "Будьте моим мужем".

Советская лирическая комедия, которая повествует нам о знакомстве молодого застенчивого педиатра с напористой матерью-одиночкой, снималась в Краснодарском крае, в поселке Лоо, что недалеко от Сочи.

Даже самый разгар курортного сезона не помешал актерам и режиссеру воплотить все задуманные задачи. А что может помешать вам пройти этот занимательный тест и вспомнить подробности очередного шедевра советского кино?

ВОПРОСЫ

1. Какой номер был в очереди на место в гостинице у Виктора?

А. 56

Б. 106

В. 16

2. Виктор был врачом-педиатром. А кем была Наташа?

А. Учителем

Б. Продавцом

В. Инженером

3. Наташа учила иностранный язык. Какой именно?

А. Итальянский

Б. Английский

В. Французский

4. Какую машину хотела купить Альбина?

А. Запорожец

Б. Москвич

В. Волга

5. Как заканчивалась фраза Альбины: "Милочка, милочка, ну кто же в наше время …"

А. отказывается от живого мужа!

Б. не хочет выйти замуж!

В. не хочет заработать денег!

6. Что Виктор посоветовал купить Альбине вместо машины?

А. Водный мотоцикл

Б. Лодку

В. Яхту

7. Какое животное прятал один из жильцов от хозяйки жилья?

А. Кошку

Б. Собаку

В. Хомяка

ОТВЕТЫ

1. А. 56

2. В. Инженером

3. В. Французский

4. А. Запорожец

5. А. отказывается от живого мужа!

6. В. Яхту

7. Б. Собаку