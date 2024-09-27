Звезда "Ревизорро" Летучая пострадала от психолога

Елена Летучая подверглась нападкам специалиста.

Ни для кого не секрет, что психолог Вероника Степанова постоянно публикует свое мнение на ту или иную ситуацию, касающуюся известных персон. При этом специалист особо не стесняется в выражениях. В этот раз досталось и экс-ведущей программы "Ревизорро". Елена Летучая, как и многие звезды шоу-бизнеса, пострадала от нападок психолога.

Впрочем, начав с комплиментов, Степанова быстро перешла на личность и обсуждение супруга ведущей. Вероника отметила, что для своих 45 лет Летучая прекрасно выглядит. Но при этом заметила, что муж Летучей смотрится лет на 20 моложе своей жены (мужчина старше Елена на 3 года – Прим. ред.). Психолог заметила, что ведущая своему мужу заметно проигрывает из-за одутловатости лица. Также она отметила, что после ухода из проекта "Ревизорро" ведущая не смогла себя нигде проявить и добиться былой популярности.

Степанова добавила, что ей было скучно слушать интервью Летучей и вдобавок ко всему обвинила звезду в лицемерии.

"Относительно этой глобальной идеи справедливости и правдорубки я бы сказала так — это фасад, за который она прячется", — заявила психолог.

Напомним, Елена Летучая покинула шоу "Ревизорро" после ряда опасных нападений со стороны сотрудников ресторанов. Однажды ей пришлось убегать по полю босиком от человека с ножом. У ведущей начались проблемы со здоровьем, она стала испытывать панические атаки.