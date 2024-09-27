Звезда "Ревизорро" Летучая пострадала от психолога

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Пятница 27 сентября

06:13Звезда "Ревизорро" Летучая пострадала от психолога 03:21Самые яркие роли Романа Мадянова 00:04На фоне развода Шнурову пришлось отказаться от алкоголя 20:47Подвергшая свою жизнь опасности Боня в слезах обратилась у людям 18:56Тест: угадайте советский фильм по кадру со строителями или стройкой 17:19Ева Польна вышла в свет со взрослой дочерью от Дениса Клявера 16:46"Вот зараза!": присевшая по нужде на унитаз Пугачева в шоке от беспардонной провокации 15:49Собчак нашла неожиданную связь между разводами SHAMANа и Шнурова с женами 12:39Поклонники в шоке: SHAMAN объявил о разводе со взрослой женой 12:30SHAMANа подозревают в страшном грехе 11:25Как спустя 12 лет выглядит захоронение погибшей в автоаварии Марины Голуб 11:21Тест для знатоков сериала "Бригада" 10:20Григорий Лепс сделал громкое заявление об уехавшей молодухе 09:48Господи, помилуй: что творится на могиле тайно похороненного сына Понаровской 09:30Вячеслава Добрынина госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии 08:40Брак Бондарчука рухнул из-за молоденькой разлучницы 06:10Салтыкова жестко прошлась по Бузовой: выскочка 03:17Стало известно, как называют в школе одну из главных наследниц британского престола 00:07Что будет на самом деле с Comedy Club? 22:01Певица Слава рассказала об интрижках с мужчинами в возрасте: Все соки высосал 20:33Свыше 600 штрафов: скандально известный Башаров нажил серьезные проблемы 19:44Увлекательный тест: ответы на эти загадки знает каждый уроженец СССР 18:22Пластический хирург раскрыла природу кардинальных изменений во внешности Седоковой 17:18Близкие Мадянова готовились к смерти актера несколько месяцев 15:18Умер заслуженный артист России Роман Мадянов 13:01В Подмосковье оборудовали еще сотню новых пешеходных переходов с проекционной подсветкой 12:34Цена славы: выпускник "Фабрики звезд" озвучил стоимость хитов Киркорова, Лолиты и Лорак 11:59ТЕСТ: А вы сумеете вспомнить, кто исполнил эти хиты 90-х? 11:12Лишившаяся сына Муцениеце активно занялась личной жизнью 10:04Жена Шепелева показала, где проведет следующее лето сын Фриске: Убогий сарай 09:07На похоронах сына Понаровской случился скандал: не обошлось без полиции 08:24Страшный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похорон 06:20Регина Тодоренко заявила о переменах: Больше не ведущая 03:31Назад в детство: Тест по советскому фильму “Мэри Поппинс, до свидания” 00:11Недавно родившая Погребняк выбирает свадебный наряд с бывшим 21:38Принципиальный конфликт Киркорова и певицы Славы закончился неожиданностью 19:46Тест: насколько хорошо вы помните советские детские игрушки? 18:27Родившая Хилькевич испытывает жуткий страх: Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство 16:56Коньяк и баснословный гонорар: раскрыт подробный райдер Любови Успенской 15:33Собчак увидела надежду и шанс после известия о разводе Шнурова с молодой женой 14:22Отвергнутый SHAMAN отказался от гонорара 12:51Долина призналась в проблемах с голосовыми связками: Ужас 11:20Держали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына 10:27Стало известно, как изменился райдер Глюкозы после лечения 10:09Орбакайте решила окончательно разорвать все связи с Россией 08:58Успенская ликует, что легко уделала Киркорова: Шах и мат 06:04ТЕСТ: Только тот, кто жил во времена СССР назовет значения популярных тогда имен 03:17Многодетная Самойлова открестилась от старшей дочери: Не в моей компетенции 00:28Буланова рассказала о финансовом положении: В долг деньги беру, потом отрабатываю 20:41Тест: насколько хорошо вы знаете советские праздники?
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Звезда "Ревизорро" Летучая пострадала от психолога

Звезда "Ревизорро" Летучая пострадала от психолога
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Елена Летучая подверглась нападкам специалиста.

Ни для кого не секрет, что психолог Вероника Степанова постоянно публикует свое мнение на ту или иную ситуацию, касающуюся известных персон. При этом специалист особо не стесняется в выражениях. В этот раз досталось и экс-ведущей программы "Ревизорро". Елена Летучая, как и многие звезды шоу-бизнеса, пострадала от нападок психолога.

Впрочем, начав с комплиментов, Степанова быстро перешла на личность и обсуждение супруга ведущей. Вероника отметила, что для своих 45 лет Летучая прекрасно выглядит. Но при этом заметила, что муж Летучей смотрится лет на 20 моложе своей жены (мужчина старше Елена на 3 года – Прим. ред.). Психолог заметила, что ведущая своему мужу заметно проигрывает из-за одутловатости лица. Также она отметила, что после ухода из проекта "Ревизорро" ведущая не смогла себя нигде проявить и добиться былой популярности.

Степанова добавила, что ей было скучно слушать интервью Летучей и вдобавок ко всему обвинила звезду в лицемерии.

"Относительно этой глобальной идеи справедливости и правдорубки я бы сказала так — это фасад, за который она прячется", — заявила психолог.

Напомним, Елена Летучая покинула шоу "Ревизорро" после ряда опасных нападений со стороны сотрудников ресторанов. Однажды ей пришлось убегать по полю босиком от человека с ножом. У ведущей начались проблемы со здоровьем, она стала испытывать панические атаки.

Шоу-бизнес в Telegram

27 сентября 2024, 06:13
Елена Летучая. Фото: YouTube / @NadinStrelets
ВКонтакте / Вероника Степанова Психолог✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Оскандалившаяся Летучая спрятала живот под широкой кофтой

Телеведущий Дмитрий Дибров.
Актер Артем Михалков со спутницей.
Актриса Наталья Рудова.
Актриса Ирина Безрукова.
Актриса Светлана Ходченкова.
Дизайнер Эвелина Хромченко.
Актер Михаил Галустян.
Телеведущая Елена Летучая.
Украинский артист балета Сергей Полунин.
Певец Дмитрий Маликов с женой Еленой.

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