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Среда 25 сентября

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Певица Слава рассказала об интрижках с мужчинами в возрасте: Все соки высосал

Певица Слава рассказала об интрижках с мужчинами в возрасте: Все соки высосал
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Певица Слава открыто поделилась своими размышлениями о романах с мужчинами, которые значительно старше ее. На презентации своего нового альбома артистка призналась, что с возрастом ее взгляды на такие отношения изменились.

В присутствии своего гражданского мужа, 72-летнего Анатолия Данилицкого, она отметила, что раньше видела в таких романах много преимуществ, но сейчас считает, что одни лишь минусы.

"Ранее в отношениях с мужчинами постарше было много плюсов, но сейчас я вижу только недостатки", — с легкой иронией прокомментировала Слава. Ее слова вызвали улыбки у присутствующих, а сама певица добавила, что ее партнер действительно стильный и ухоженный. "Все соки из меня высосал и теперь выглядит лучше, чем я", — шутливо заметила она, подчеркивая, что Анатолий вдохновляет ее на поддержание формы и стиля.

Певица Слава. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Этот разговор стал особенно интересным на фоне недавних событий в жизни Славы. Артистка также затронула тему своего примирения с Филиппом Киркоровым после конфликта, связанного с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Слава призналась, что Киркоров ей очень импонирует и их дружба для нее важна.

С каждым годом Слава становится все более уверенной в себе и своих предпочтениях. Поклонники могут наблюдать, как опыт и жизненные обстоятельства формируют ее восприятие реальности.

Шоу-бизнес в Telegram

25 сентября 2024, 22:01
Певица Слава. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Слава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни

Александр Бердников. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Слава (Анастасия Сланевская). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / Evgeny Philippov/Global Look Press
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com

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