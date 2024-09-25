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Среда 25 сентября

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Регина Тодоренко заявила о переменах: Больше не ведущая

Регина Тодоренко заявила о переменах: Больше не ведущая
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Регина Тодоренко опубликовала пост, где рассказала о своей карьере.

Регина Тодоренко, несмотря на наличие двоих сыновей, не стала задерживаться в декрете и буквально с первых дней жизни младшего ребенка продолжила заниматься карьерой.

Накануне супруга Влада Топалова заявила подписчикам в своем блоге о переменах.

"Больше не ведущая", – написала Тодоренко в Сети.

Однако уточнила при этом, что не совсем ведущая. Она похвалилась перед поклонниками, что теперь еще и продюсер. так, Регина сама придумала передачу, четвертый выпуск которой уже вышел на выходных. Из-за новой программы Тодоренко вынуждена была на три месяца покинуть Москву и улететь в Китай, оставив дома мужа с детьми.

Те, к слову, немного не выдержали и уже к концу лета воссоединились со своей женской половиной семейства. Вернувшись, ведущая решилась на кардинальную смену имиджа и постригла свои волосы. Поклонники было испугались, что Тодоренко поддержала новый тренд о разводе звезд, но она поспешила заверить, что в их с Топаловым отношениях все нормально, несмотря на ее долгое отсутствие.

Теперь фанатам остается только порадоваться за новоявленного продюсера и пожелать ей удачи на новом поприще, что они успешно и сделали в комментариях к посту Регины Тодоренко. Зрители написали, что не сомневались в энтузиазме любимой ведущей и будут смотреть новую передачу с большим удовольствием.

Шоу-бизнес в Telegram

25 сентября 2024, 06:20
Регина Тодоренко. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Alexandr Yakovlev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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