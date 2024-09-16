Известный продюсер объяснил тотальный провал пытавшегося создать семью Губина

Как прошли похороны Маслякова Тесты Шаляпин похвалился богатой невестой Игры Сонник

Топ новостей недели

Осень не страшна: как защитить семью от сезонного наступления вирусовОсень не страшна: как защитить семью от сезонного наступления вирусов Галкин* оставил Пугачеву с детьми: живет одинГалкин* оставил Пугачеву с детьми: живет один Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этомКрутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом Умер руководитель КВН Александр Масляков Умер руководитель КВН Александр Масляков

Лента новостей

Понедельник 16 сентября

10:33Известный продюсер объяснил тотальный провал пытавшегося создать семью Губина 09:39"Была агрессивна и не столь влиятельна": Соседов сорвал покров с личности Пугачевой 08:39"Обида у ребят осталась": Асташенок впервые озвучил причину ухода из группы "Корни" 08:08Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита за интимом к девушке в отель 06:42Зачем Анджелина Джоли носит меха в жару: найдено внятное объяснение 03:18Микки Рурку исполнилось 72 года: вспоминаем лучшие роли секс-символа с тяжелой судьбой 03:03Сальери против Моцарта: Гуськов и Добронравов разобрались в злодействе и гениальности 00:15Кардашьян выгуливала собаку Мадонны за ювелирные украшения 16:14Кто спит в одной постели с живущей без постоянных отношений Деми Мур 14:23В новом образе Брэда Питта разглядели тайное послание любовнице 12:19Тест: насколько хорошо вы помните столовые в СССР? 10:17Принцу Гарри исполнилось 40 лет: вспоминаем удивительные факты об одиозном члене королевской семьи 06:43Что смотреть после Венецианского кинофестиваля-2024: подборка лучших фильмов 03:17 66-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини вызвала ажиотаж 00:32Муж ушел к другой: как пережить разрыв и начать новую жизнь 19:22Умба: сказка на Белом море 16:37Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в гаджетах из СССР? 14:06Принц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии 12:31Все ради детей: эти звезды шоу-бизнеса сохранили связь с бывшими после развода 10:21Погрязшую во внутренних конфликтах Седокову отправили за помощью к специалисту 06:28Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию 03:27Седокова после расставания с мужем заявила о новой любви 00:11Волочкова впервые в жизни совершила страшный поступок: раскаивается 21:18Тест: угадай реплику героя советского фильма в сцене с вязанием 19:49Кушанашвили резко ответил Лель после известия о судебном иске 18:34"Сижу в шоке и реву": в жизни Кудрявцевой произошла трагедия 17:31Лишившаяся дорогой квартиры Долина не пришла на заседание суда 16:03Решетова вышла на связь после сенсационного заявления о ситуации с разводом Алсу 14:01Другой человек: Кравец изменилась до неузнаваемости. 13:40Виктория Дайнеко устроила публичный скандал 13:17Исповедь молодой Музы об отношениях с 98-летним Зацепиным, необходимости свадьбы и детях 11:59Волочкова набросилась на дочь Любови Успенской: Несчастная ведьма 09:25"Исключено!": Якубович запретил своим родным смотреть и обсуждать "Поле чудес" 09:10Тарасов шокировал поклонниц своим внешним видом: конкурент Бородиной 08:44Королева разбушевалась из-за родителей новоиспеченной невестки 08:19Разведенная Алсу жестко поставила Решетову на место 06:31ТЕСТ по творчеству Корнея Чуковского: вспомните любимые произведения 03:04В синем комбинезоне, очках и панамке: Роберт Паттинсон впервые показал свою дочь 00:12Принц Гарри отказался от Меган Маркл: выбрал друзей 21:12Тест для заставших детство в СССР: вспомните ли вы эти советские дворовые игры? 19:56"Детский лепет": выходка Чеботиной вызвала у Кудрявцевой недоумение 18:35Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину 17:09Для чего работающему без выходных Баскову потребовался кредит: "Все подорожало" 16:43Эксперты Pocket Option рассказали о рисках биржевого трейдинга и инвестиций 16:24Решетова откровенно высказалась о травле из-за скандального развода Алсу: Заслужила 13:06Жди третьего покойника: найдена мистическая связь в смертях Маслякова и Сванидзе 12:30Скончался тележурналист Николай Сванидзе 11:33Российский производитель БАДов NL International выиграл суд по защите репутации 11:30ТЕСТ: Вспомните детали советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" 10:39Раздутое лицо Бони ужаснуло публику
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Известный продюсер объяснил тотальный провал пытавшегося создать семью Губина

Известный продюсер объяснил тотальный провал пытавшегося создать семью Губина
293

Продюсер Александр Яковлев поделился своими мыслями о личной жизни Андрея Губина. Певец на протяжении своей карьеры сталкивался с множеством романтических отношений, но так и не смог построить стабильную семью.

По словам Яковлева, отношения Губина с девушками начинались с оптимизма и надежды, однако вскоре заканчивались разочарованием. Яковлев предполагает, что певец мог намеренно разрывать связи с возлюбленными, чтобы создать эмоциональный фон для своего творчества.

"Возможно, он находил вдохновение в своих переживаниях, так как новые песни у него рождались именно в моменты эмоциональной нестабильности", — отметил продюсер. Это может объяснять, почему Губин не смог удержать даже свою личную помощницу, с которой у него было хорошее взаимопонимание. Несмотря на то что они остались в дружеских отношениях, о романтике речи больше не идет.

Интересно, что у Губина были отношения с разными девушками, но их финал всегда был похож. Певец, по всей видимости, искал в своих партнершах не только любовь, но и источник вдохновения. Как считает Яковлев, Губин слишком увлекался процессом создания музыки и не мог найти баланс между личной жизнью и карьерой. "Он так и не смог создать семью, которая бы его устроила", — добавил продюсер.

Также сваха Осипова высказала мнение о том, что Губин сейчас ищет молодую девушку. Она считает, что его стремление к новым отношениям обусловлено ностальгией по ушедшим временам и желанием вновь ощутить романтические чувства. Возможно, именно это стремление и подталкивает певца к новым знакомствам, несмотря на его прошлые неудачи в любви.

Шоу-бизнес в Telegram

16 сентября 2024, 10:33
Андрей Губин. Кадр: YouTube-канал "Комсомольская правда"
7 дней✓ Надежный источник

Фоторепортаж

30 лет спустя: как изменились звезды 90-х

Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''
Коллаж ''Дни.ру''

По теме

Кушанашвили крепко приложил провалившегося Губина после громких слов о возвращении
Андрей Викторович Губин

Андрей Викторович Губин певец

"Была агрессивна и не столь влиятельна": Соседов сорвал покров с личности Пугачевой

"Была агрессивна и не столь влиятельна": Соседов сорвал покров с личности Пугачевой
Сергей Соседов высказался о скандальной репутации Аллы Пугачевой. Он отметил, что певица обладала агрессивным характером и умела создавать вокруг себя множество мифов. По словам известного критика, Пугачева часто любила запугивать своих недоброжелателей, но при этом ее интеллектуальные способности были не так велики, как она сама пыталась это представить.

"Обида у ребят осталась": Асташенок впервые озвучил причину ухода из группы "Корни"

"Обида у ребят осталась": Асташенок впервые озвучил причину ухода из группы "Корни"
Призер первого сезона телепроекта "Фабрика звезд" Александр Асташенок и сегодня для многих – кумир. С 42-летним исполнителем встретился корреспондент "Дни.ру". "Для любого парня из региона (он родом из Оренбурга – Прим.

Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита за интимом к девушке в отель

Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита за интимом к девушке в отель
17 сентября исполнится 20 лет с момента выхода в эфир "Фабрики звезд-5". В этот день участники этого популярного телепроекта Первого канала соберутся вместе в Центре Игоря Матвиенко. А накануне корреспондент "Дни.ру" встретился с самым ярким "фабрикантом" того сезона – певцом, композитором и поэтом Константином Легостаевым. В народе бытует мнение, что Алла Пугачева, которая тогда была наставником, якобы "задвинула" Константина Легостаева.

Зачем Анджелина Джоли носит меха в жару: найдено внятное объяснение

Зачем Анджелина Джоли носит меха в жару: найдено внятное объяснение
Анджелина Джоли вновь оказалась в центре внимания. На этот раз не из-за новых ролей или благотворительных проектов. На Венецианском кинофестивале актриса удивила публику, закутавшись в объемные меховые накидки, несмотря на теплую погоду.

Микки Рурку исполнилось 72 года: вспоминаем лучшие роли секс-символа с тяжелой судьбой

Микки Рурку исполнилось 72 года: вспоминаем лучшие роли секс-символа с тяжелой судьбой
Актерская судьба Микки Рурка отражает его непростую жизнь. Сегодня, в день его 72-летия, вспомним самые запоминающиеся роли артиста. Рестлер Фильм Даррена Аронофски произвел фурор на фестивале в Торонто.

Выбор читателей

15/09ВскТест: насколько хорошо вы помните столовые в СССР? 14/09СбтПринц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии 14/09СбтТест: насколько хорошо вы разбираетесь в гаджетах из СССР? 14/09СбтВсе ради детей: эти звезды шоу-бизнеса сохранили связь с бывшими после развода 15/09ВскЧто смотреть после Венецианского кинофестиваля-2024: подборка лучших фильмов 15/09ВскПринцу Гарри исполнилось 40 лет: вспоминаем удивительные факты об одиозном члене королевской семьи