Жириновский все знал: о чем он предупреждал Урганта

Владимир Жириновский сделал очередное предсказание, которое сбылось.

Владимир Жириновский известен не только своим провокационным поведением, но и умением предвидеть будущее. В прессе не раз появлялись его предсказания по тому или иному поводу, которые сбылись. Так случилось и с Иваном Ургантом.

Однажды Владимир Вольфович был приглашен на авторскую программу юмориста под названием "Вечерний Ургант", где заявил, что скоро ведущего признают "врагом народа" и посоветовал развестись с женой. Тогда шоумен воспринял все это в качестве шутки и только посмеялся.

Конечно, благодаря прессе, многие в курсе, что Ургант сейчас проживает не самые лучшие времена. Его выступления в России отменяются, программа, которая в свое время считалась очень популярной, в эфир не выходит, а роли в фильмах не предлагают. Единственное запланированное выступление артиста, которое должно было состояться в августе, убрали с афиш, а с женой шоумен все же развелся. Таким образом, Жириновский еще в 2021 году предвидел будущее Урганта, он все знал и предупреждал Ивана.

Напомним, в начале 2022 года Иван Ургант покинул Россию и некоторое время зарабатывал за границей, в том числе в Дубае. В марте он появился на родине и пояснил журналистам, что никуда не уезжал. Его отец также заявил, что Иван просто брал отпуск, но покидать свой дом не планировал.