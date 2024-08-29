Харламов в пух и прах разнес зазнавшегося Деревянко: Отмыться не получается

Гарик Харламов прошелся также и по внешности Павла Деревянко.

От шуток резидента Comedy Club Гарика Харламова не уходили даже самые именитые персоны. Что уж говорить о Павле Деревянко, который в последнее время стал одним из самых востребованных актеров российского кинематографа. Поклонники даже считают, что Деревянко начал немного зазнаваться, поэтому от души посмеялись на выпадами Харламова.

Карьера Павла Деревянко, как и многих начинающих артистов не сразу пошла в гору, были в фильмографии актера и роли, за которые ему до сих пор стыдно. Резидент юмористического шоу вспомнил все неудачные образы Деревянко, в том числе в картине "Гитлер Капут" и в пух и прах разнес зазнавшегося Деревянко.

"По пять часов проводит в душе, чтобы отмыться от фильма "Гитлер капут". Но не получается", — пошутил комик.

Не избежала насмешек и внешность артиста. Харламов рассказал, что 48-летний Деревянко усердно качается в зале, но все равно доплачивает поклонникам, чтобы называли его русским Томом Крузом.

Павел уже оправдывался за такие роли, как в фильме Гитлер Капут. Он признался, что жанр пародии был новым для нашей страны, поэтому вступил в образ без раздумья. К слову, Деревянко стал получать баснословные гонорары не так уж давно. Три года назад он смог приобрести собственную квартиру в центре Москвы. Кроме того, в в начале 2024 года вышла комедия "Как Деревянко Ломоносова играл", где он сыграл самого себя.

По сюжету актер приезжает на родину Михаила Васильевича Ломоносова за вдохновением, но попадает в окружение обычных русских людей. Сам Деревянко признавался, что ему все равно пришлось играть роль, поскольку в жизни он совершенно другой.