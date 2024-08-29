Волочкова оказалась на больничной койке в окружении медиков

Анастасия Волочкова вынуждена была обратиться за врачебной помощью.

Анастасия Волочкова поделилась в своем блоге, что ей пришлось отменить репетицию своего шоу, поскольку понадобилось пройти медицинское обследование. Балерина рассказала, что посетила сразу три клиники и даже запостила фото, где оказалась на больничной койке. В окружении медиков Волочкова уверила, что поклонникам не стоит переживать, поскольку врачи уже дали свое заключение.

Анастасия строго следит за своим здоровьем и проходит подобные обследования раз в полгода. Из-за больших физических нагрузок и скромного рациона питания организм балерины может дать сбой, тогда под угрозой окажутся ее выступления. Чтобы не подводить фанатов, звезда балетной сцены перестраховывается и проходит check up всего организма и особенно суставов.