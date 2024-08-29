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Четверг 29 августа

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Волочкова оказалась на больничной койке в окружении медиков

Волочкова оказалась на больничной койке в окружении медиков
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Анастасия Волочкова вынуждена была обратиться за врачебной помощью.

Анастасия Волочкова поделилась в своем блоге, что ей пришлось отменить репетицию своего шоу, поскольку понадобилось пройти медицинское обследование. Балерина рассказала, что посетила сразу три клиники и даже запостила фото, где оказалась на больничной койке. В окружении медиков Волочкова уверила, что поклонникам не стоит переживать, поскольку врачи уже дали свое заключение.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети / volochkova_art

Анастасия строго следит за своим здоровьем и проходит подобные обследования раз в полгода. Из-за больших физических нагрузок и скромного рациона питания организм балерины может дать сбой, тогда под угрозой окажутся ее выступления. Чтобы не подводить фанатов, звезда балетной сцены перестраховывается и проходит check up всего организма и особенно суставов.

Кроме того, Волочкова успела совместить приятное с полезным и между обследованиями встретилась с дочерью Ариадной. Она также добавила, что их теперь объединяют не только кровные узы, но и совместный проект, правда, не уточнила, какой именно.

Недавно балерина демонстрировала совместные фото с девушкой, на которых они посещали храм. Тогда поклонники не поверили в семейную идиллию и припомнили, как ранее Ариадна просила мать не появляться на ее выпускном. Волочкова обиделась на свою наследницу, но сейчас простила ее и назвала самым близким человеком в своей жизни.

Телеграм канал

29 августа 2024, 03:18
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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