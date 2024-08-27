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Вторник 27 августа

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"Кристина в юности": Киркоров спелся с копией Орбакайте

"Кристина в юности": Киркоров спелся с копией Орбакайте
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Народный артист Филипп Киркоров представил публике свою новую музу.

В этом году Филипп Киркоров появлялся на некоторых светских мероприятиях не один, а в компании молодой исполнительницы, 28-летней Маргариты Овсянниковой, которая выпускает работы под сценическим псевдонимом Margo. Как выяснилось позже, артиста связывает с ней не только дружба, но и работа.

В конце августа Киркоров представил свою новую музу публике на "Новой волне" в Сириусе. Филипп вместе с Маргаритой выступил с новой композицией "Молодая Мадонна". Трек вышел на стриминговых площадках в тот же день, о чем артисты объявили подписчикам в популярной соцсети.

Поклонники были удивлены не только необычным дуэтом, но и внешностью Маргариты Овсянниковой. Интернет-пользователи увидели в исполнительнице молодую Кристину Орбакайте. "Филя никак не может забыть семейку Пугачевой. Даже клон Орбакайте нашел", "С первого взгляда – Кристина в юности", "Кристина в молодости", "Не тянет на Мадонну, скорее на Орбакайте", – прокомментировали подписчики.

Ранее Любовь Успенская после проигрыша в суде пригрозила Филиппу Киркорову расправой. "Будем мочить в сортире", – написала артистка в недавней публикации. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".

Телеграм канал

27 августа 2024, 17:34
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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