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Пятница 23 августа

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"Не должна быть коровой": Зверев отругал Волочкову за внешний вид

"Не должна быть коровой": Зверев отругал Волочкову за внешний вид
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Шоумен Сергей Зверев рассказал о совете, который дал балерине Анастасии Волочковой.

Анастасия Волочкова не раз рассказывала о своем скудном питании. По словам балерины, в основном ее меню ограничивается салатами. Артистка старается придерживаться стройной фигуры, чтобы ей ничто не мешало заниматься любимым делом. Однако Сергей Зверев считает, что танцовщице все-таки стоит пересмотреть рацион.

Во время недавней беседы с журналистами бывший стилист рассказал, что, встретив Волочкову на мероприятии в Екатеринбурге, как похвалил, так и отругал ее за внешний вид. Мол, видно, что балерина ограничивает себя в еде. Сергей рассказал, что он заставил Анастасию поесть хотя бы рыбу, чтобы ее организм получил необходимые микроэлементы.

"Если ею заниматься, то она поддается", – высказался экс-стилист о балерине.

По словам Зверева, Волочковой нужно рассмотреть для себя японскую кухню. Шоумен вспомнил свою поездку в Японию, где был поражен внешним видом местных женщин – было непонятно, кому сколько лет. Сергей сделал вывод, что японки выглядят хорошо во многом благодаря питанию.

При этом Сергей Зверев понимает стремление Анастасии Волочковой к сохранению фигуры. "Она же не должна быть коровой балетной. Она соответствует профессии", – заключил 60-летний шоумен.

Телеграм канал

23 августа 2024, 19:58
Сергей Зверев, Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Telegram / @nwsruvideo✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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