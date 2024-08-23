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Пятница 23 августа

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Водонаева публично высмеяла Волочкову: а ведь недавно защищала

Водонаева публично высмеяла Волочкову: а ведь недавно защищала
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Телезвезда Алена Водонаева спародировала балерину Анастасию Волочкову.

На днях Анастасия Волочкова провела время на светском мероприятии в Екатеринбурге. Об этой поездке артистка активно рассказывала подписчикам в популярной социальной сети. Впрочем, балерина часто отчитывается перед поклонниками, сообщая о своих перемещениях. Например, она даже посчитала нужным проинформировать публику о возвращении домой.

Так, оказавшись дома Волочкова выложила в Сеть снимок, сделанный возле картины, на котором изображена она рядом с Николаем II. 48-летняя танцовщица позировала с букетом в руках. К слову, к цветам артистка относится с трепетом. Она считает крайне важными такие знаки внимания.

Публикацию Анастасии Волочковой увидела Алена Водонаева, и та не удержалась. Телезвезда сделала пародию на балерину, выложив в интернет аналогичный снимок. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" тоже позировала на фоне картины, на котором она изображена рядом с Николаем II. Правда, в руки взяла не цветы, а кота.

Кроме того, Водонаева даже оставила аналогичную подпись к фото: "Люди, я прилетела из Бодрума (Волочкова написала "из Екатеринбурга" – Прим. ред.). Уже дома. #аленаводонаева #омлет (Анастасия написала #балет – Прим. ред.) #рлссия (балерина тоже допустила ошибку в хештеге – Прим. ред.).

Фото: соцсети

Водонаева также решила высмеять страсть Волочковой к фотошопу. Как и танцовщица, она прибегла к ретуши и сделала свое лицо похожим на восковое. А ведь еще совсем недавно Алена Водонаева защищала Анастасию Волочкову от тех, кто постоянно над ней подтрунивает. Слова телезвезды приводили "Дни.ру".

Телеграм канал

23 августа 2024, 16:29
Алена Водонаева, Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Зверев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Лолита. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Гоген Солнцев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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