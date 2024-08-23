Неузнаваемая Борисова после пластической операции обратилась к россиянам

Дана Борисова решилась на серьезный шаг. Известная телеведущая изменила внешность, следуя примеру Виктории Бони.



На этот раз она решила пойти по стопам популярных блогеров и моделей, сделав "лисьи глазки" — тренд, который завоевал популярность благодаря супермодели Белле Хадид. В своем блоге Дана поделилась результатами пластической операции, проведенной неделю назад, и, несмотря на опухшее лицо и забинтованную голову, уверенно заявила о своем удовлетворении.

"Сегодня неделя после операции по изменению формы глаз и подтяжки лба. Мне очень нравится, а вам?", — написала, обращаясь к своим подписчикам. Такой откровенный подход к обсуждению пластики демонстрирует стремление Борисовой быть открытой и честной с аудиторией. Она не скрывает, что ради достижения желаемого результата ей пришлось "изрядно потерпеть", что подчеркивает всю серьезность и сложность процедур.

Дана также отметила, что именно Белла Хадид стала законодательницей нового тренда. Это говорит о том, как сильно влияние современных моделей и блогеров на восприятие красоты и стандарты внешности. В мире, где социальные сети играют ключевую роль в формировании имиджа, такие изменения становятся не только личным выбором, но и частью более широкой культурной тенденции.

Однако за внешней привлекательностью стоит и другая сторона медали. Ранее Борисова открыто говорила о своих проблемах со здоровьем, связанных с резким похудением при помощи препарата "Оземпик". Она призналась, что испытывала постоянную тошноту и другие неприятные симптомы, но в итоге смогла сбросить 12 килограммов.