"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи

Актер Андрей Миронов стал яркой кометой на небосклоне отечественного кинематографа. Но под особым прицелом всеобщего внимания всегда была его личная жизнь. До сих пор поклонники спорят на эту тему, а в медиапространстве появляются его новые "дети" и новые любовные истории.
Вдова артиста Лариса Голубкина никогда не верила во все слухи, которыми была окружена жизнь Миронова. Она рассказала, что их семейные отношения казались идеальными, а чувство юмора помогало справляться со всеми возникающими неурядицами.
Голубкина не раз слышала, что ее Андрюша не мог пропустить ни одной юбки. Артистка назвала такое мнение "полным бредом". Даже отправившись с мужем в путешествие, после возвращения она узнала, что он завел там страстный роман. Хотя, по утверждению актрисы был все время рядом с ней.
Голубкина уверена, что такое амплуа Миронов заработал, поскольку считался "главным понтярщиком страны", наслаждался красивой жизнью и мог позволить себе какие-то излишества. Актер модно одевался и обладал безумным обаянием.
Однако откровения Ларисы вызвали не менее жаркие споры в Сети, чем жизнь ее почившего мужа. Поклонницы таланта Андрея Миронова обвинили Голубкину во лжи и в том, что она якобы сама увела избранника из семьи и поэтому всю совместную с артистом жизнь расплачивалась.
"Жена всегда узнает последней о любовницах мужа. Пусть Лариса Ивановна остатки дней живет в мире своих иллюзий", "И это рассказывает женщина , которая увела его из семьи с маленьким ребенком, да уж", "Да вранье все это", – написали пользователи.