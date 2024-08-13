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Вторник 13 августа

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Водонаева публично обратилась к пластическому хирургу и раскрыла планы сделать операцию

Водонаева публично обратилась к пластическому хирургу и раскрыла планы сделать операцию
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Алена Водонаева вновь решила обратиться к пластическому хирургу. На этот раз она выразила желание уменьшить грудь, что стало темой обсуждения в соцсетях.

Решение знаменитости не стало для многих неожиданностью, учитывая, что Водонаева уже проходила через подобную процедуру в 2016 году. В ходе первой операции Алена сделала редукционную маммопластику, в результате которой ее грудь была уменьшена с пятого до неполного третьего размера.

Хирург Сергей Блохин, который проводил операцию, отмечал, что звезда жаловалась на постоянные боли в спине и трудности при выборе одежды. После вмешательства Алена почувствовала облегчение и смогла более комфортно носить одежду, но, похоже, это не стало окончательным решением ее проблем.

Теперь, спустя почти десять лет после первой операции, Водонаева вновь обратилась к врачу с просьбой о новом вмешательстве. "Сергей Николаевич, вы возможно сейчас удивитесь… Но в 2026 году будет десять лет, как мы сделали операцию. И я хочу вам сказать, что хочу еще меньше. Готовы ли к нашему разговору?", — написала она в своем аккаунте. Это заявление вызвало широкий резонанс среди ее поклонников и подписчиков.

Скриншот: соцсети

Не так давно Алена также делилась шокирующими подробностями из своей личной жизни, рассказывая о том, как ее бывший избранник пришел к ней на встречу с пистолетом. Этот инцидент стал еще одним поводом для обсуждений о ее жизни и выборе партнеров. Водонаева продолжает оставаться в центре внимания как благодаря своим откровениям, так и благодаря смелым решениям относительно своего внешнего вида.

Телеграм канал

13 августа 2024, 21:21
Алена Водонаева. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Заявившая о любви к женщинам Водонаева вышла в свет с эффектной брюнеткой

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

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