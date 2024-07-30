"Иди ты на ***": у оскандалившейся Лолиты сдали нервы

Певица Лолита Милявская рассказала, в чем не видит больше смысла.

В недавней публикации в популярной социальной сети Лолита Милявская поделилась своими мыслями по поводу развития современных технологий и их влияния на ее творческую деятельность. Артистка, которая когда-то привыкла к традиционным способам работы, освоила новые цифровые платформы для продвижения своего творчества, однако в использовании некоторых площадок уже не видит смысла.

В частности, Лолита столкнулась со сложностями при работе с "Ютубом", который в последние дни стал работать в России медленнее. Она призналась, что готова "послать все это подальше", поскольку у нее сдали нервы из-за постоянных проблем с платформой. "Иди ты на ***", – послала Милявская западный видеохостинг.

В то же время Лолита отметила, что отечественные социальные сети и платформы демонстрируют значительный прогресс. Певица, которая теперь отдает предпочтение российским сервисам, с удовольствием наблюдает, как ее бизнес приносит стабильную прибыль, о чем свидетельствуют отчеты бухгалтера.

Лолита призвала других представителей бизнеса не бояться осваивать новые цифровые инструменты. По ее мнению, это может принести не только дополнительные доходы, но и доставить творческое удовольствие. Певица подчеркнула, что небольшие усилия, затраченные на освоение новых технологий, в конечном итоге окупятся.

Ранее Лолита Милявская угодила в скандал. Ее осудили за внешний вид на одном из мероприятий. И это не "голая вечеринка". Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".