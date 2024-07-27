Видео с женой иноагента Пугачевой официально запрещено в России с 26 июля

Жена агента иностранного влияния Алла Пугачева третий год живет в Израиле. Если и выходит в свет, то только на концерты русофобов. По этой же причине она поехала на антироссийский фестиваль своей старой онкбольной подруги Лаймы Вайкуле в Юрмале. Там чествовали артистов из Незалежной, пели на мове и собирали деньги для ВСУ – таких именин сердца 75-летняя Народная артистка СССР пропустить, конечно, не могла.

Концентрация предателей и врагов России в концертном зал "Дзинтари" в день открытия фестиваля Вайкуле зашкаливала. Вот где нужна была бы денацификация!..

На сцене бесновались проклинаемая на родине за предательство "певица" Мария Максакова, трясла потрепанной звездой Верка Сердючка на фоне подтанцовки в майках с матерщиной. Одурманенные антирусской пропагандой люди в зале перечисляли деньги Незалежной через транслируемые QR-коды и махали безобразию жовто-блакитными флажками. Наверное, если есть ад, то там так же весело встречают грешников.

В зале же рядом сидели и коллеги по несчастью – вышедшая замуж за молодого иноагента старенькая Алла Пугачева и женатый на молодой немолодой иноагент Андрей Макаревич. "Бабушка рядышком с дедушкой", – как поется в хите Раймонда Паулса, который этот шабаш всегда игнорирует. Уж как эстрадные пенсионеры хлопали, подпевали, только что флажками вражеской державы не махали.

Трансляция этого слета русофобов в Интернете собрала рекордное количество просмотров – 10 тысяч человек. Если учесть, что общая численность населения Латвии составляет 1 862 700 человек, то получается, фестиваль заинтересовал всего 0,5 процентов жителей страны. Плюс 2100 зрителей в зале, но там большая часть публики попал бесплатно, по приглашениям.

В России, к счастью, эту вахналию увидеть нельзя – видео с фестиваля, который посетила престарелая Алла Пугачева, с 26 июля официально заблокировано видеохостингом в нашей страней из-за нарушения авторских прав и запрещено к показу.

Да и смотреть там, между нами, нечего – цирка уродов хватает и так.