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Пятница 2 августа

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Российские знаменитости, которые открыли свой бизнес и прогорели

Российские знаменитости, которые открыли свой бизнес и прогорели
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Эти артисты хотели почувствовать себя акулами бизнеса, но столкнулись с жестокой реальностью.

Это только кажется, что представители шоу-бизнеса зарабатывают баснословные суммы. Некоторым все же не хватает зарплаты, поэтому они принимают решение открыть свое собственное дело, порой ничего в этом не понимая. Как следствие – потеря денег, долги и закрытие. Предлагаем посмотреть на знаменитостей, которые не смогли справиться с буйным течением жесткого мира бизнес-империи.

Ольга Бузова

Знаменитая блондинка пошла самым легким путем и решила выпустить книгу о своем жизненном пути. Но стоимость творческого опуса Бузовой под названием "Цена счастья" оказалась заоблачной для простых фанатов. После развода певицы с футболистом Дмитрием Тарасовым спрос на книгу и вовсе упал.

После этого она решила наладить выпуск собственной линии одежды, но мерч и так не особо пользовался спросом, а вскоре принес Ольге большие денежные убытки.

Но Бузова не оставляла попытки стать бизнесвумен и открыла сеть заведений Buzfood. Ресторанный бизнес не задался с самого начала. Посетителей в Buzfood практически не было. В 2020 года Ольга была вынуждена закрыть заведение. Как итог – минус около 20 млн рублей.

Николай Басков

Николай Басков. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

"Золотой голос России" тоже пробовал себя в качестве бизнесмена. Он открывал собственный клуб Baskov Сlub, который прогорел из-за неудачного местоположения и высоких цен.

Затем Басков основал собственную линию нижнего белья Natural Blonde, но ушли всего две модели: одну выкупила Дана Борисова, вторую подарили Филиппу Киркорову. Звезды не стали выстраиваться в очередь, а простым гражданам такое было не по карману.

Наташа Королева

Наташ Королева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" пошла другим путем. Королева открыла фитнес-зал в центре Москвы. Спортивное заведение проработало 3 года и начало приносить убытки. Чтобы совсем не прогореть, зал пришлось закрыть.

После этого у нее остались несколько салонов красоты, которые также ушли в минус в период пандемии.

Телеграм канал

21 июля 2024, 15:24
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Свадьбы не вышло: 5 ярких звездных пар прошлого, которые не дошли до ЗАГСа

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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