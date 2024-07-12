ТЕСТ: угадайте советский фильм по звучащей там шутке или афоризму

Фразы из любимых фильмов часто уходят в народ. Сценаристы придумывают такие образные выражения, что они расходятся на цитаты. Давайте вместе вспомним шутки и афоризмы из любимых советских кинолент.

1. "Не учите меня жить, лучше помогите материально!"

А. "Служебный роман";

Б. "Москва слезам не верит";

В. "Карнавал".

2. "Куй железо, не отходя от кассы".

А. "Бриллиантовая рука";

Б. "Пес Барбос и необычный кросс";

В. " Невероятные приключения итальянцев в России";

3. "Это нахальство — обнимать мою жену! Да я даже сам себе не дозволяю!"

А. "Не может быть!"

Б. "Гараж";

В. "Ваш ожидает гражданка Никанорова".

4. "Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, так чего зря время терять?"

А. "Карнавал";

Б. "Ирония судьбы, или С легким паром!"

В. "Обыкновенное чудо".

5. "За это мелкое хулиганство я плачу крупные деньги".

А. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";

Б. "Карнавальная ночь";

В. "Девушка без адреса".

6. "Познакомился я однажды с женщиной выдаю­щейся красоты!.."

А. "Покровские ворота";

Б. "Служебный роман";

В. "Полосатый рейс".

7. "Обыкновенная прическа. Форма называется "Я у мамы дурочка".

А. "Весна";

Б. "Девчата";

В. "Полосатый рейс".





ОТВЕТЫ

1 – Б. "Москва слезам не верит";

2 – А. "Бриллиантовая рука";

3 – А. "Не может быть!";

4 – В. "Обыкновенное чудо".

5 – А. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";

6 – А. "Покровские ворота";

7 – В. "Полосатый рейс".