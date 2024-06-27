46-летняя Чехова откровенно рассказала о борьбе с серьезным недугом

В своем откровенном интервью Анфиса Чехова поделилась своим опытом борьбы с депрессией. Она описала это состояние как чувство, когда тебя словно засасывает болото, а уныние охватывает и не отпускает.



Чехова подчеркнула, что попытки борьбы с депрессией могут быть бесполезными, поскольку это результат внутренних изменений на уровне гормонов, психологии и химии. Она отметила разницу между депрессией и дисфорией, подчеркнув, что в депрессии человек просто чувствует себя угнетенным и печальным.

Ведущая согласна с идеей о том, что важно осознать глубину своего состояния при депрессии. Если проблема серьезная, то обращение к специалистам и прием антидепрессантов могут быть необходимы. Она призналась, что и сама принимала такие препараты в прошлом.

Чехова подчеркнула, что лекарства помогают тем, кто трудно может самостоятельно выбраться из депрессивного состояния. Они могут словно переносить человека из унылого состояния на болоте на ровную поверхность, где можно начать ценить простые радости жизни.

Под антидепрессантами Анфиса Чехова научилась радоваться каждому моменту жизни и ценить его. Для нее это был важный шаг на пути к преодолению депрессии и возвращению к более позитивному состоянию.

Пример Анфисы Чеховой подтверждает то, что депрессия — это серьезное состояние, с которым важно бороться и обращаться за помощью, если это необходимо. Разговоры об этой теме помогают снять стигму вокруг психического здоровья и показывают, что важно заботиться о своем внутреннем состоянии.