Сосед – Дятел, а муж – Орел? Вот как это определить!

Устали от утренних ссор и непонимания? Возможно, все дело в том, что муж – Орел, парящий в своих мыслях, а сосед – Дятел, который начинает "долбить" с рассвета! Рассказываем, как лучше узнать близких и жить припеваючи!



Другие уже допивают свой утренний кофе, а вы только открыли глаза? Не спешите корить себя за лень! Возможно, вы – представитель совсем другого вида, и в вас живет дух мудрой Совы, которая предпочитает ночную тишину дневной суете. Совы – хранители знаний, они любят учиться и всегда готовы поделиться своей мудростью с другими.

Просыпаетесь немного раньше, где-то после 9:30? Тогда вы, скорее всего, – яркая и неординарная Иволга. Эти любители понежиться в постели компенсируют поздний подъем неиссякаемой энергией и харизмой. Иволги любят быть в центре внимания, обладают яркой харизмой и легко заводят знакомства.



Между 9:00 и 9:15 просыпаются неторопливые и проницательные Филины, наблюдающие за миром с высоты своего интеллекта. К ним часто обращаются за советом, ведь Филины обладают житейской мудростью и способностью видеть корень проблемы.

Звук будильника в 8:45 возвещает о пробуждении утонченных Соловьев, для которых мир – это источник вдохновения. Соловьи ценят красоту во всех ее проявлениях, обладают тонким вкусом и стремятся к гармонии.



Приблизительно в это же время, между 8:30 и 8:45, просыпаются и принципиальные Дятлы, готовые бороться за справедливость до последнего. Дятлы – это совесть общества, они всегда отстаивают правду, какой бы горькой она ни была.

А вот неугомонные Поползни уже на ногах с 8:15! Эти непоседы не признают поздних подъемов и всегда готовы к новым свершениям. Поползни – настоящие генераторы идей, они зажигают всех вокруг своим энтузиазмом и неиссякаемой энергией.



Гордые и независимые Орлы пробуждаются между 8:00 и 8:15. Это время, когда они могут в тишине спланировать свой день и настроиться на новые победы. Орлы обладают широким кругозором, они любознательны, стремятся к новым знаниям и всегда открыты новому опыту.



Ближе к половине восьмого просыпаются и отзывчивые Соколы, готовые броситься на помощь по первому зову. Соколы – прирожденные лидеры, они умеют вести за собой и вдохновлять других.

Интеллектуалы Вороны предпочитают просыпаться в 7:30-7:45, когда город ещё не проснулся до конца. Это время для размышлений, анализа и поиска истинного смысла бытия. Ворон – одиночка по натуре, он наблюдателен, проницателен и не спешит открывать свою душу.



С 7:15 начинается день у предприимчивых Галок, которые успевают и дела переделать, и интригу заплести ещё до начала рабочего дня. Они не боятся рисковать, любят быть в центре внимания и добиваются своего любыми путями.



Романтичные Цапли просыпаются с восходом солнца, между 7:00 и 7:15. Они живут в своем ритме, наслаждаясь каждым мгновением и находя радость в мелочах. Цапли часто парят в облаках, но в то же время обладают хорошей интуицией и тонко чувствуют людей.

А вот противоречивые Журавли уже бодрствуют с 6:30! Для них утро – время новых начинаний и дерзких планов. Журавли – это натуры тонкие, чувствительные, склонные к меланхолии, но при этом очень энергичные и целеустремленные.



Чуть раньше, с 6:15, просыпаются и целеустремленные Синицы, готовые с утра бороться за место под солнцем. Эти маленькие птички полны энтузиазма и жизненной силы. Синица всегда добивается своих целей, она не боится трудностей и всегда готова бороться до конца.



И, наконец, самые ранние пташки – Жаворонки – уже на ногах до 6:15! Пока другие спят, они успевают переделать уйму дел и встретить рассвет с чувством полного удовлетворения. Жаворонки – это душа компании, они заряжают всех вокруг своим оптимизмом и любовью к жизни с первых дней.

