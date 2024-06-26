"Я рад, что дети не стали артистами": как живет солист ВИА "Ялла" Фаррух Закиров

В Сочи стартовал Международный кинофестиваль "Антарес". По масштабу, программе и количеству звезд он затмит, кажется, любой российский кинофорум. В конкурсных программах будут представлены 50 фильмов из 29 стран. А еще – выставки, творческие встречи, спектакли и концерты. Среди гостей "Антареса" – и легендарный советский ВИА "Ялла" с бессменным солистом Фаррухом Закировым.

Фарруху Каримовичу идет 79-й год. Но он полон энергии, по-прежнему много выступает. "Любовь, признание слушателей – дай Бог, чтобы это оставалось как можно больше, – улыбается музыкант. – Ведь все это дает мне огромные силы".

По словам живущего в Ташкенте музыканта, в России его и по сей день знают, любят и ждут. "Мы и сегодня приезжает сюда с концертами, с частными выступлениями, правда, из-за последних политических событий не так часто, как раньше, – говорит Закиров. – Поем же мы наши советские песни, которые были не сконструированы, а спеты от души".

Рассказал артист и про личную жизнь. У него два взрослых сына – Саид и Михаил Закировы. Оба учились в США. Но если старший вернулся в Узбекистан, то младший живет в Америке и сегодня. "Я рад, что мои дети не стали артистами, а работают бизнесменами, – улыбается Закиров. – В свое время мой папа (Народный артист Узбекистана Карим Закиров – Прим. ред.), у которого было шестеро детей, мечтал, чтобы хоть кто-то из нас "обрел нормальную профессию", каковой профессию артиста не считал. Глядя на меня он говорил, что я мог бы стать хорошим хирургом".

Закиров с 1986 года женат вторым браком. "Супруга говорит, что со мной в быту легко, – улыбается исполнитель. – У меня хороший, покладистый характер. Правда, готовить ничего не умею, хотя папа был знатным кулинаром. Зато научил свою супругу великолепно готовить плов с удовольствием его пробую (улыбается)".