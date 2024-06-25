ТЕСТ: литературная вселенная – только гении осилят 5 из 5. А вы?

Вспомните себя в детстве. Разве не верили вы в реальность героев, не переживали за судьбы литературных персонажей? Это говорит о том, что все мы способны не просто читать текст, но и проживать его, пропускать через себя эмоции и мысли создателя. Мы способны понимать скрытые смыслы, анализировать сюжеты и делать собственные выводы.
И пусть со временем детские фантазии уступают место взрослой практичности, любовь к литературе и способность погружаться в нее с головой остаются с нами навсегда. Без подсказок только знатокам под силу правильно ответить на все 5 заданий этого теста!
Готовы ли именно вы отправиться в увлекательное путешествие по лабиринтам литературной вселенной? Только гении смогут выдать блестящий результат. Проверьте себя – выберите пропущенное слово на каждом этапе теста, выбирая только 1 из 3 вариантов ответа: "а", "б" или "в".
1 из 5
По мнению Достоевского, в … 3/4 счастья, а в остальном — разве что только 1/4.
а) Деньги
б) Женщины
в) Дети
2 из 5
По мнению Гончарова, у зла есть дно, а ... — бездонно.
а) Кино
б) Добро
в) Шоу
3 из 5
По словам Гагарина, не космонавты первыми открыли, что Земля голубая, а …
а) Лермонтов
б) Пушкин
в) Жуковский
4 из 5
По словам Блока в адрес Есенина, ... вечен, поэтому его нельзя разрушить.
а) Живот
б) Талант
в) Кремль
5 из 5
По мнению Бунина, … удивительно знал женское сердце, редко кто умел так же говорить с женщинами, трогать их, входить с ними в духовную близость.
а) Пушкин
б) Жуковский
в) Чехов
Правильные ответы на тест по литературной вселенной
1 из 5 – в+ (дети);
2 из 5 – б+ (добро);
3 из 5 – а+ (Лермонтов);
4 из 5 – в+ (Кремль);
5 из 5 – в+ (Чехов).
Если вы прошли на максимум это испытание — оставайтесь гениями, но продолжайте пополнять багаж знаний.
Если вы допустили одну ошибку, стоит освежить память и перечитать шедевры русской литературы.
Если вы допустили много ошибок, все равно не сдавайтесь: читайте не только русскую литературу, но и биографии творцов искусства.