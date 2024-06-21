Киноманы справятся легко: угадайте культовый советский фильм по одному предложению

1. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"
А – "Стряпуха"
Б – "Девчата"
В – "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"
2. "Девушки, уймите вашу мать!"
А – "Любовь и голуби";
Б – "Королева бензоколонки";
В – "Весна".
3. "Из ваших рук я не стану есть до конца своей жизни!"
А – "Берегись автомобиля";
Б – "Служебный роман";
В – "Вокзал для двоих".
4 – "Вам не нужна моя страсть, вам нужна эта жилплощадь!"
А – "Весна";
Б – "Кавказская пленница";
В – "Я шагаю по Москве".
5. "Не родись красивой, а родись активной"
А – "Самая обаятельная и привлекательная";
Б – "Карнавал";
В – "Артистка из Грибова",
6. "Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь"
А – "Карнавальная ночь";
Б – "Золушка";
В – "Орешки для Золушки".
ОТВЕТЫ
1 – В – "Ирония судьбы, или С легким паром!";
2 – А – "Любовь и голуби";
3 – В – "Вокзал для двоих".
4 – А – "Весна"
5 – А – "Самая обаятельная и привлекательная".
6 – Б – "Золушка".