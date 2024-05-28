Сын рассказал о предсмертном желании Олега Табакова

Родившийся в семье Олега Табакова и Марины Зудиной, Павел с детства бывал за кулисами и впервые вышел на сцену МХТ им. Чехова в двенадцатилетнем возрасте в спектакле "Лунное чудовище". Окончил Театральную школу Олега Табакова. Учиться под руководством строгого отца было непросто, однако Павел доказал, что является самостоятельной творческой единицей, а не просто сыном известных актеров.



"Кто-то из молодых преподает в Школе-студии, это очень круто, – считает 28-летний сын Олега Табакова. – Ведь тогда ты педагогом можешь говорить на понятном для тебя языке. Не всегда этот человек может быть компетентен и опытен, но все равно есть connect возрастной. Ведь некоторые вопросы мы боимся обсуждать с людьми, которые старше нас гораздо".

Сам Павел Табаков в 2011 году поступил в Театральную школу Олега Табакова. Но во время учебы жил отдельно от родителей в общежитии для учащихся. "Олег Павлович очень хотел, чтобы все его ученики занимались педагогической деятельностью. Потому что надо отдавать свои знания молодому поколению", – рассказал Павел о предсмертном желании легендарного отца.

Сам Олег Табаков занялся преподаванием в 1973-м. А спустя три года набрал курс из 26 студентов. В 1986—2000 годах был ректором Школы-студии МХАТ, где выпустил 4 актерских курса.





Сегодня Павел, по его признанию, отрицает возможности заняться чем-то новым. "Ничто мне не помешает изменить траекторию полета, если я пойму, что данный путь стал мне нравиться гораздо меньше и не приносит никакого удовольствия. Поэтому я пошел в ГИТИС на продюсерский", – объяснил наследник Олега Табакова.

Напомним, Павел Табаков играл в спектаклях "Дракон", "Год, когда я не родился", "Матросская тишина", "Безымянная звезда". Премьера 2024 года – спектакль "Стоики" в МХТ им. Чехова. А его дебют в кино состоялся в 2014 году: Табаков сыграл в мелодраме Анны Меликян "Звезда".