Упавший на лестнице актер Борис Щербаков не выходит на связь

Борис Щербаков больше часа ждал помощи.

Актер Борис Щербаков был срочно доставлен в больницу после того, как родственники обнаружили его лежащим на лестнице в подъезде собственного дома в Москве с разбитой головой. Артист почувствовал недомогание и упал, проведя более часа в бессознательном состоянии, прежде чем его нашли близкие и вызвали скорую помощь посреди ночи.

Медицинские работники оперативно оказали необходимую помощь и транспортировали актера в НИИ имени Склифосовского, откуда позже его перевели в другое медицинское учреждение в отделение нейрохирургии. Согласно сообщениям, актер серьезно пострадал: у него диагностировали травму головы и перелом лицевой кости.

Сам актер не выходит на связь и находится вне зоны доступа, он отключил телефон, хотя , по словам журналиста, обычно всегда отвечает на звонки. В кинотусовке подтвердили госпитализацию артиста, но почему он упал пока неизвестно. Знакомые Бориса предполагают, что у него опять начались проблемы с сердцем, ведь совсем недавно он уже обращался за помощью врачей по этому поводу.

В сентябре в прессе появилась информация о госпитализации Щербакова из-за проблем с сердцем связанных с ишемической болезнью. Ранее также СМИ писали об онкологии у артиста, якобы ему пришлось даже удалить одну почку, но позже он опроверг все слухи, заявив, что это вымысел.