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Четверг 5 декабря

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Грушевский раскрыл причину поведения Галкина* за границей

Грушевский раскрыл причину поведения Галкина* за границей
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Михаил Грушевский не верит в искренность иноагента Максима Галкина*.

Иноагент Максим Галкин* покинул Россию еще в 2022 году и оставил после себя шлейф негатива. Соотечественники юмориста не могут простить ему критику родной страны, которая сделала его звездой. В комментариях знаменитости хейтеры упражняются в остроумии, а один из них даже специально пришел на концерт мужа Пугачевой, чтобы унизить комика и подарить ему четное количество цветов.

Российские артисты тоже неоднократно высказывали свое мнение насчет уехавших звезд, одним из них стал Михаил Грушевский. Юморист в недавнем своем интервью возмутился поведением коллеги и предположил, что тот получает за свои высказывания гонорар от неизвестных лиц.

Грушевский раскрыл причину поведения Галкина* за границей. У пародиста сложилось мнение, что муж Примадонны выполняет какое-то задание и действует согласно разработанному сценарию, поскольку, не верит, что такой образованный человек, как Галкин, может вести себя так однобоко.

"На мой взгляд, как бы Галкин* ни пытался выдавать это за свою гражданскую позицию, что он такой рыцарь — отчаянный, смелый, бесстрашный, — это брехня", — заявил комик журналистам.

Грушевский сомневается, что Галкин, бросил бы все, отказавшись от богатства, спокойствия, славы и своего дома в деревне Грязь.

Напомним, сейчас Алла Пугачева находится со своим супругом на острове Кипр. Галкин* много гастролирует, чтобы обеспечить свою семью достойным уровнем жизни, к которому они привыкли, проживая в России.

*признан в России иностранным агентом.

Шоу-бизнес в Telegram

5 декабря 2024, 14:49
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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