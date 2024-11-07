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Четверг 7 ноября

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Миллион на себе: Киркоров потряс содержимым дорогой дизайнерской сумочки

Миллион на себе: Киркоров потряс содержимым дорогой дизайнерской сумочки
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В Four Seasons Hotel Moscow состоялась девятая Церемония вручения ежегодной премии OK! Awards "Больше чем звезды". Среди гостей церемонии был и Филипп Киркоров, который появился в сопровождении певицы MARGO.

Дресс-кодом мероприятия объявили Black-Tie и Тоtal Black. Король российской эстрады был поражен, что практически все гости торжественной церемонии были одеты правильно и выполнили просьбу организаторов премии.

Стоимость наряда самого Филиппа Киркорова в этот вечер превышала миллион рублей – он, как обычно, всех затмил и переплюнул. В частности, на нем был одет эффектный пиджак BALMAIN за 3290 евро (348 тысяч рублей) и широкополая шляпа, похожая на те, какие в молодости носила его бывшая жена Алла Пугачева. Эффектный образ дополняла элегантная сумка от любимого Киркоровым французского модного дома Louis Vuitton из коллекции Handle Soft Trunk. Она изготовлена из телячьей кожи и украшена тиснением, вдохновленным лепниной французских замков XVIII века. "Причудливая и сдержанная функциональная городская сумка" размером 21,5 на 15 на 7 см на официальном сайте стоит 383 тысячи рублей. Для кого-то покажется, что это – "ого" какая сумма. Но для обожающего обновки и шопинг Филиппа Киркорова это – "всего". Примерно как для нас 383 рубля.

А что же носит Король российской эстрады в этом произведении искусства парижских скорняков? Киркоров не стал скрывать и показал корреспонденту "Дни.ру" ее содержимое – смартфон, скидочные карты и пятитысячные банкноты. Вероятно, чтобы раздавать по-королевски щедрые чаевые.

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7 ноября 2024, 11:30
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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