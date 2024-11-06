"Главное – не романтизм": 75-летняя Роднина рассказала о своих любовных треугольниках

Весной на экраны выйдет спортивная драма "Роднина". Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы, президент Российской федерации школьного спорта Ирина Роднина рассказала, почему так важно кино о героях спорта.

"Спортивные фильмы – это сумасшедшие победы, потрясающие люди, моменты, которые бывают раз в жизни. Сейчас мы снимаем лучшее кино о спорте – о турне нашей футбольной команды в Лондон в 1945 году, футбольном матче в Киеве в 1942-м, боксерском турнире в концлагере, где изможденные пленные победили немцев. Эти фильмы имеют фантастический воспитательный эффект. Это не патриотизм на словах, а попадание прямо в сердце", – рассказала Ирина Роднина ведущим шоу "Мурзилки Live" на "Авторадо".

Правда, дойти до широкого зрителя хорошим лентам сложно. "Пробиться на наше телевидение, показывать наши фильмы – катастрофически тяжело, – вздыхает Роднина. – Хотя ничто так не объединяет семью, как увлечение детей спортом, когда родители тоже оказываются вовлечены в процесс. Каждый ребенок первым делом ищет глазами на трибунах самых близких людей".

"Когда я первый раз выступала с Александром Зайцевым, напряжение было настолько огромным, что меня затрясло. И вдруг на третьем ряду я вижу своего папу, как он в театральной бинокль смотрит на меня", – вспомнила олимпийская чемпионка.

Что же касается спортивной драмы "Роднина", то фильм Ирина Константиновна еще не видела, но читала сценарий. "Пыталась убрать как можно больше любовных треугольников, ведь для меня в этой истории главное не романтизм. Как мы видим себя и как нас видит автор, разные вещи", – пояснила прославленная спортсменка.