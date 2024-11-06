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Среда 6 ноября

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Посвежевшая после лечения в рехабе певица МакSим похвасталась стройной фигурой

Посвежевшая после лечения в рехабе певица МакSим похвасталась стройной фигурой
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МакSим поделилась с поклонниками радостной новостью. 41-летняя певица заметно постройнела после успешного лечения в рехабе.

Артистка опубликовала яркие фотографии со своего отдыха в теплых краях, где она наслаждается жизнью и восстанавливает силы после непростого периода. После прохождения курса лечения от алкогольной зависимости, который стал для нее важным этапом на пути к здоровью и внутреннему спокойствию, Марина отправилась на отдых.

В своем блоге она разместила несколько снимков, сделанных у бассейна, на которых она предстала в стильном пляжном наряде, подчеркивающем ее новую фигуру. Эти фотографии стали настоящим источником вдохновения для многих ее поклонников.

Певица МакSим. Фото: соцсети

Подписчики сразу же оценили изменения во внешности певицы. Многие из них отметили, что теперь у нее "эталонная фигура" и выразили беспокойство по поводу ее похудения. "Марина, больше не нужно худеть! Ты выглядишь прекрасно, но будь осторожна!" — писали они в комментариях. Несмотря на множество теплых слов и поддерживающих сообщений, сама артистка пока не прокомментировала эти отзывы.

Интересно отметить, что ранее МакSим говорила о том, что иногда уезжает жить в монастырь. Этот опыт помогает ей находить внутренний покой и переосмысливать свою жизнь. Певица активно делится своими мыслями с поклонниками, показывая, как важно заботиться о своем психическом и физическом здоровье.


Шоу-бизнес в Telegram

6 ноября 2024, 10:15
Певица МакSим. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

МакSим, Топалов, Пьеха: звезды, признавшиеся в своих зависимостях

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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