Посвежевшая после лечения в рехабе певица МакSим похвасталась стройной фигурой

МакSим поделилась с поклонниками радостной новостью. 41-летняя певица заметно постройнела после успешного лечения в рехабе.

Артистка опубликовала яркие фотографии со своего отдыха в теплых краях, где она наслаждается жизнью и восстанавливает силы после непростого периода. После прохождения курса лечения от алкогольной зависимости, который стал для нее важным этапом на пути к здоровью и внутреннему спокойствию, Марина отправилась на отдых.

В своем блоге она разместила несколько снимков, сделанных у бассейна, на которых она предстала в стильном пляжном наряде, подчеркивающем ее новую фигуру. Эти фотографии стали настоящим источником вдохновения для многих ее поклонников.

Подписчики сразу же оценили изменения во внешности певицы. Многие из них отметили, что теперь у нее "эталонная фигура" и выразили беспокойство по поводу ее похудения. "Марина, больше не нужно худеть! Ты выглядишь прекрасно, но будь осторожна!" — писали они в комментариях. Несмотря на множество теплых слов и поддерживающих сообщений, сама артистка пока не прокомментировала эти отзывы.

Интересно отметить, что ранее МакSим говорила о том, что иногда уезжает жить в монастырь. Этот опыт помогает ей находить внутренний покой и переосмысливать свою жизнь. Певица активно делится своими мыслями с поклонниками, показывая, как важно заботиться о своем психическом и физическом здоровье.



