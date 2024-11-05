77-летняя Татьяна Васильева ждет пополнение в семье

Татьяна Васильева готовится стать бабушкой в седьмой раз. В свои 77 лет российская актриса по-прежнему активно занимается любимым делом и не собирается уходить на пенсию.

Каждый из ее внуков получает от нее уникальный подарок — квартиру. Это стало традицией в семье, и Татьяна Григорьевна с радостью поддерживает ее.

Недавно радостные события коснулись дочери актрисы, Елизаветы. Она стала мамой во второй раз, подарив Татьяне Васильевой шестого внука — малыша Леонида. Старший брат Адам теперь будет заботиться о своем младшем брате, а их мама счастлива воспитывать двоих сыновей. Но это не единственное пополнение в большом семейном кругу.

Сын Татьяны, Филипп, тоже готовится к расширению своей семьи. Его вторая жена, Мария Болонкина, сообщила ему о своей беременности оригинальным способом. Спрятав тест на беременность в банку из-под кофе, она попросила мужа приготовить ей утренний напиток. Реакция Филиппа была незабываемой: увидев две полоски, он не смог сдержать эмоций и закричал от радости. Мария, тронутый его реакцией, расплакалась от счастья, а Филипп поцеловал ее с нежностью.

Сейчас у Филиппа уже есть двое детей от первого брака с актрисой Анастасией Бегуновой — сыновья Григорий и Иван. От нынешней супруги у него растут две дочери — Мирра и Сара. Теперь же они надеются на мальчика и уже готовятся к его появлению.

Татьяна Васильева обожает своих внуков и считает их настоящими друзьями. Она активно участвует в их жизни и поддерживает с ними доверительные отношения. "Они зовут меня Таней. Я не та бабушка, которая сидит дома с вязанием. Я — свой парень", — говорила актриса. Ее подход к воспитанию внуков создает теплую атмосферу в семье, где царят любовь и взаимопонимание.