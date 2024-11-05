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Вторник 5 ноября

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"Пусть говорят" возвращается в эфир: подробности скандального ток-шоу

"Пусть говорят" возвращается в эфир: подробности скандального ток-шоу
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С конца февраля по середину мая 2022 года программа "Пусть говорят" не выходила в эфир из-за переверстывания сетки Первого канала под политическое вещание. Потом ее появление было эпизодическим, и вот, наконец, скандальное ток-шоу снова возвращается в эфир!

Эта программа выходит 23 июля 2001 года. До 7 августа 2017 года ведущим был Андрей Малахов, а с 14 августа 2017 года ведущим программы является Дмитрий Борисов. Сейчас он будет работат в обновленной студии.

"Новая студия получилась невероятно красивой и уютной! Будем собираться в ней каждый день с понедельника по четверг, чтобы обсудить важные истории из нашей повседневной реальности. Вместе можно найти выход из любой ситуации, важно —говорить. Традиция неизменна: как и прежде, в восемь вечера откладываем все дела и — разговариваем", – говорит Борисов.

Фото: пресс-служба

Вообще об окончательном возвращении "Пусть говорят" в обновленной версии стало известно еще в сентябре. Съемки начались 29 октября. А выход в эфир программа возобновит с 11 ноября и будет выходить на первой кнопке с понедельника по четверг в 19:50.

Зрители очень хотят, чтобы среди экспертов снова появились самые эмоциональные, колоритные и эксцентричные личности нашего шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2024, 14:10
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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