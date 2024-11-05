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Умер работавший с Майклом Джексоном легендарный композитор Куинси Джонс

Умер работавший с Майклом Джексоном легендарный композитор Куинси Джонс
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Ушел из жизни выдающийся композитор, продюсер и аранжировщик Куинси Джонс. 91-летний музыкант оставил незабвенный след в музыкальной индустрии.

Смерть исполнителя произошла накануне вечером в Лос-Анджелесе, где он находился в окружении близких. Это печальное известие подтвердило агентство AP, вызвавшее волну скорби среди поклонников его творчества.

Куинси Джонс родился в 1933 году в Чикаго и с ранних лет проявлял талант к музыке. В начале своей карьеры он работал с такими легендами, как Дина Вашингтон и Дюк Эллингтон, а также создавал аранжировки для таких гигантов, как Рэй Чарльз и Сара Вон. Его музыкальный путь был насыщен яркими событиями и значительными достижениями.

В 60-70-е годы Джонс стал известен как один из самых востребованных аранжировщиков и композиторов для кино. Его работы украшали множество фильмов, а сотрудничество с такими артистами, как Фрэнк Синатра и Элла Фитцджеральд, укрепило его репутацию на музыкальной арене. Куинси не только создавал музыку, но и помогал многим исполнителям раскрыть их потенциал.

Однако его величайшим достижением стало сотрудничество с Майклом Джексоном. Он выступил продюсером альбома «Thriller», который стал самым продаваемым альбомом в истории музыки. Это сотрудничество принесло Джонсу 27 премий «Грэмми» — рекордное количество для одного артиста, при этом он был номинирован на эту престижную награду целых 79 раз.

Куинси Джонс стал символом музыкального гения, его влияние ощущается до сих пор. Он вдохновил целые поколения музыкантов и создал множество хитов, которые продолжают радовать слушателей по всему миру. Его уход оставил пустоту в музыкальном мире, но наследие, которое он оставил, будет жить в сердцах людей.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2024, 11:34
Фото: Freepik
Associated Press✓ Надежный источник

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