Собчак, Прилучный, Бурунов: сколько зарабатывают звезды на красных дорожках

В последние годы российские звезды столкнулись с серьезными вызовами в своей профессиональной деятельности. Рынок корпоративов и закрытых вечеринок, когда богатые клиенты щедро тратили деньги на артистов, значительно сократился.

Билеты на концерты не раскупаются так, как раньше, а кинотеатры испытывают нехватку зрителей. Телевидение тоже изменилось: развлекательных ток-шоу стало меньше, и времена легких заработков для знаменитостей остались в прошлом. Тем не менее, артисты находят новые способы зарабатывать деньги, используя свои выходы в свет не только для продвижения проектов, но и для получения материального вознаграждения.

Продюсер Сергей Дворцов, известный благодаря своей работе с различными артистами, поделился информацией о гонорарах российских звезд за участие в мероприятиях. По его словам, даже менее известные исполнители могут запросить внушительные суммы за свое присутствие на красной дорожке.

Например, Алена Апина, бывшая солистка группы "Комбинация", оценивает свое участие в 500 тысяч рублей. Ее популярность возросла благодаря сериалам, где звучат ее песни, что увеличивает интерес к ее персоне.

Алиса Мон, известная своим хитом "Алмаз", имеет более скромные запросы — она готова появиться на мероприятии за 50 тысяч рублей. Однако более востребованные артисты имеют значительно более высокие расценки. Например, группа "А-Студио" с солисткой Кети Топурией требует два миллиона рублей за появление на открытии магазина или кафе. Александр Буйнов и Авраам Руссо также готовы участвовать в мероприятиях за миллион рублей.

Интересно отметить, что гонорары артистов могут варьироваться в зависимости от места проведения мероприятия. Если событие проходит не в Москве, сумма может увеличиться на 300-500 тысяч рублей, что говорит о том, как сильно артисты ценят свое время и усилия.

Не только музыканты, но и звезды кино зарабатывают немалые деньги на красных дорожках. Наиболее высокие гонорары у тех артистов, которые часто появляются в таблоидах и светских новостях. Например, Сергей Бурунов, звезда сериала "Полицейский на Рублевке", готов позировать на мероприятиях за 2 миллиона 400 тысяч рублей. В то же время Дмитрий Харатьян, известный по фильмам о гардемаринах, может согласиться на гораздо более скромный гонорар — всего 200 тысяч рублей.

Павел Прилучный, несмотря на свою популярность, предпочитает не посещать светские мероприятия, однако за миллион рублей он может рассмотреть предложение. Агата Муцениеце, экс-супруга Прилучного и звезда сериала "Мажор", запрашивает от 150 до 200 тысяч рублей за участие в мероприятиях. Ксения Собчак также стоит немало — ее гонорар составляет полтора миллиона рублей. Но, как замечает Дворцов, Собчак может отказаться от работы даже при высоком гонораре, если ей это неинтересно.

Интересные расценки наблюдаются и у других звезд: Ксения Бородина и певец Александр Серов также готовы появиться на мероприятии за 500 тысяч рублей. Дмитрий Тарасов, бывший муж Ольги Бузовой и футболист, требует ту же сумму за свое присутствие на премьере или рауте. Более того, Тарасов может предложить "бонус" — рассказать что-то о своей бывшей супруге, что наверняка привлечет внимание к мероприятию.