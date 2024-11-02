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Суббота 2 ноября

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Понаровская оказалась перед крайне тяжелым выбором после смерти сына

Понаровская оказалась перед крайне тяжелым выбором после смерти сына
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Ирина Понаровская недавно столкнулась с одним из самых тяжелых испытаний в своей жизни – потерей единственного сына. Его трагическая смерть в середине сентября оставила глубокий след в душе артистки.

Она была вынуждена отменить все запланированные концерты и погрузиться в скорбь. Однако прошло 40 дней с того момента, и Ирина приняла непростое решение вернуться к творчеству.

По словам ее давнего менеджера Леры Тувиной, возвращение на сцену — это не просто шаг к восстановлению, а необходимость для самой Ирины. "Мы все считаем, что встречи с поклонниками, их поддержка и любовь помогут ей справиться с горем", — отметила Тувина. Она уверена, что овации и теплые слова зрителей могут оказать положительное влияние на эмоциональное состояние певицы.

В последние годы Ирина Понаровская живет в Санкт-Петербурге, однако часто приезжает в Москву для выступлений и съемок. В столице у нее остались близкие — невестка и двое внуков, которых она бесконечно любит. Эти семейные узы, несомненно, помогают ей в этот трудный период.

Несмотря на горе, которое она переживает, Ирина уже получила несколько интересных предложений о выступлениях. Переговоры находятся на завершающей стадии, и вскоре поклонники смогут вновь увидеть свою любимую артистку на сцене. Вероятно, именно общение с аудиторией станет для Понаровской важным шагом к исцелению.

Возвращение на сцену — это не только возможность вновь исполнить любимые песни, но и шанс поделиться своими эмоциями с теми, кто искренне поддерживает ее. Ирина всегда была открыта к общению со своими поклонниками, и сейчас это становится особенно актуальным. Важно, чтобы она чувствовала поддержку и понимание, которые могут прийти только от тех, кто ценит ее творчество.

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2 ноября 2024, 11:14
Ирина Понаровская. Фото: Феликс Грозданов
MK.ru✓ Надежный источник

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