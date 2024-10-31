Состояние 77-летней Татьяны Тарасовой резко ухудшилось

У 77-летней Татьяны Тарасовой ухудшилось состояние здоровья. У известного тренера прогрессирует язва желудка, что стало причиной двух вызовов скорой помощи за последний месяц.

По данным источников, Тарасова испытывает затруднённое дыхание и нехватку воздуха, что вызывает серьезные опасения у ее близких и поклонников. Врачи, прибывшие на вызов, смогли стабилизировать состояние Татьяны Анатольевны и рекомендовали ей строго придерживаться диеты, чтобы избежать дальнейших осложнений.

Несмотря на рекомендации медицинских специалистов, сама Тарасова отказалась от госпитализации, предпочтя оставаться дома под наблюдением. Стоит отметить, что хронической язвой желудка страдал и бывший муж Тарасовой, пианист Владимир Крайнев.

Татьяна всегда поддерживала его на гастролях, заботясь о приготовлении диетической пищи. К сожалению, в 2011 году музыкант скончался от аневризмы легочной артерии, оставив Тарасову с тяжелым грузом утраты.

Состояние здоровья Татьяны Тарасовой вызывает беспокойство не только у ее близких, но и у поклонников ее таланта. В последние годы она активно делится новостями о своей жизни в социальных сетях, включая радостные моменты, такие как рождение пятимесячного сына фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова.



