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Четверг 31 октября

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Состояние 77-летней Татьяны Тарасовой резко ухудшилось

Состояние 77-летней Татьяны Тарасовой резко ухудшилось
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У 77-летней Татьяны Тарасовой ухудшилось состояние здоровья. У известного тренера прогрессирует язва желудка, что стало причиной двух вызовов скорой помощи за последний месяц.

По данным источников, Тарасова испытывает затруднённое дыхание и нехватку воздуха, что вызывает серьезные опасения у ее близких и поклонников. Врачи, прибывшие на вызов, смогли стабилизировать состояние Татьяны Анатольевны и рекомендовали ей строго придерживаться диеты, чтобы избежать дальнейших осложнений.

Несмотря на рекомендации медицинских специалистов, сама Тарасова отказалась от госпитализации, предпочтя оставаться дома под наблюдением. Стоит отметить, что хронической язвой желудка страдал и бывший муж Тарасовой, пианист Владимир Крайнев.

Татьяна всегда поддерживала его на гастролях, заботясь о приготовлении диетической пищи. К сожалению, в 2011 году музыкант скончался от аневризмы легочной артерии, оставив Тарасову с тяжелым грузом утраты.

Состояние здоровья Татьяны Тарасовой вызывает беспокойство не только у ее близких, но и у поклонников ее таланта. В последние годы она активно делится новостями о своей жизни в социальных сетях, включая радостные моменты, такие как рождение пятимесячного сына фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова.


Шоу-бизнес в Telegram

31 октября 2024, 11:12
Татьяна Тарасова. Кадр: YouTube-канал "Надежда Стрелец"
Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"

Победителям вручали бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного. Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух.
Президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.
Телеведущая Марина Кравец.
Актриса Ольга Баранова.
Телеведущий Вадим Верник.
Старший тренер сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Телеведущая Валерия Дергилева и президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.

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