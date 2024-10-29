"Почему нельзя достойно держать удар?": неузнаваемая Глюкоза разгневала россиян

Недавние события в жизни певицы Глюкозы стали настоящей сенсацией. После скандала, связанного с ее задержанием в аэропорту, артистка приняла решение кардинально изменить свой имидж и стиль.

Теперь поклонники не могут узнать свою любимицу, которая, казалось бы, всегда оставалась верной своим музыкальным корням. В своем блоге Глюкоза разместила новое фото, на котором она предстала с ярко зелеными волосами и в совершенно необычных для себя нарядах.

Это стало шоком для многих, так как певица всегда ассоциировалась с более традиционными и женственными образами. Важно отметить, что она не стала объяснять свои изменения, ограничившись загадочной фразой: "Сколько можно смотреть под мою кожу?".

Реакция пользователей социальных сетей на этот пост оказалась весьма неоднозначной. Одни продолжают поддерживать Глюкозу, считая ее смелым шагом к самовыражению и новым началом. Другие же выражают опасения, что изменения в ее образе — это всего лишь попытка спасти карьеру после недавнего скандала.

Хейтеры не упустили возможности раскритиковать новый музыкальный релиз певицы, сравнив его с творчеством группы t.A.T.u., что добавило масла в огонь обсуждений. "Вот просто интересно, а почему нельзя достойно держать удар, а не записывать на скорую руку песни, которые никому не нужны?", — поинтересовался один из пользователей Сети.

Напомним, что о проблемах Глюкозы заговорили после одного из ее концертов, где артистка вела себя крайне странно. Позже она пошла на реабилитацию, однако вскоре вновь оказалась в центре внимания после задержания в аэропорту Шереметьево.

Также продюсер Сергей Дворцов высказался о том, как скандал может отразиться на карьере старшей дочери Глюкозы. Он отметил, что такие ситуации могут негативно сказаться на репутации семьи артистки.