"Так нельзя": расплакавшийся Агутин обратился с мольбой к меркантильной Пугачевой

Николай Агутин стал гостем торжественного гала-ужина Российской национальной музыкальной премии "Виктории". С легендарным певцом, поэтом-песенником и композитором встретился корреспондент "Дни.ру".

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз.

Николай Агутин, с которым Алла Пугачева была знакома и работала, с сожалением говорит о ее эмиграции. "Я вспоминаю то время, когда я был директором ВИА "Веселые ребята", и к нам на работу пришла Алла Пугачева (в 1975 году, после участия в V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады певице поступило предложение от руководителя ВИА Павла Слободкина – Прим. ред.), – вспоминает отец Леонида Агутина. – Первые три месяца она у нас пела вместе с ребятами "У той горы, где синяя прохлада". Потом Слободкин сделал ей один сольный блок в концерте, потом – два. А когда Алла стала с песней в аранжировке все того же Слободкина "Арлекино" лауреатом (на XI международном песенном конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии – Прим. ред.) мы стали ездить с ней как аккомпанирующий состав!"

По словам Агутина, "все в жизни меняется, но не всегда – в лучшую сторону". И отъезд Пугачевой за рубеж он считается как раз таким случаем. "То, что она уехала, меня лично не обидело, а, скорее, удивило, – вздыхает Николай Петрович. – Но это ее судьба, ее выбор".

Через "Дни.ру" 89-летний Николай Агутин решил обратиться к покинувшей родные палестины Примадонне: "Алла, мы так долго вместе работали, я с таким уважением к тебе относился! На каждое твое выступление я выбегал из-за кулис, садился в зал и смотрел. И у тебя всякий раз было что-то новое! Ты безумно талантливый человек, но нельзя быть настолько меркантильной, чтобы судьба тебя покорила. Ты даже не понимаешь, в какое лоно мракобесия ты себя бросила! Ты великая, ты правильно заработала свое имя и свои дивиденды, но нельзя так себя уничтожать! Тебя любила вся страна, но ты этим пренебрегла. За что?! За доллар?! Я не понимаю тебя! Я тебя уважаю и хочу, чтобы ты вернулась".