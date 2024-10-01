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Вторник 1 октября

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"Не сыпь мне соль на рану": кому достанется шикарное наследство Вячеслава Добрынина

"Не сыпь мне соль на рану": кому достанется шикарное наследство Вячеслава Добрынина
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В возрасте 78 лет после третьего инсульта скончался певец, композитор и поэт Вячеслав Добрынин. Он оставил родственникам приличное наследство.

Певец вырос в Москве в небольшой квартире дома 23 на Ленинском проспекте в многоэтажном доме, возведенном перед началом войны. Да и вообще, много десятилетий музыкант, по его признанию, жил скромно. Своей небогатой жизни он даже посвяти песню "Наша маленькая квартира". И лишь в 1995 году артист смог приобрести квартиру побольше.

В последние годы жизни Добрынин предпочитал шуму столицы тихое Подмосковье. В Старой Рузе он купил участок, на котором со временем под руководством жены-архитектора Ирины появился красивый загородный дом. Натуральный паркет, мебель из дорогих пород дерева, ковры ручной работы – тут все дышит роскошью. Оформление всех комнат в имении композитора было выдержано в желтых и бежевых тонах.

Стоимость такого загородного дома риэлторы оценивают примерно в 30 миллионов рублей. Но тяжбы за наследство, скорее всего, не будет. По закону, через полгода после смерти Добрынина все его движимое и недвижимое имущество поделится между вдовой музыканта Ириной и проживающей в США дочери Екатерине Добрыниной-Макгаффи. Вдова имеет право на половину имущества, вторая половина делится поровну между ею и дочерью.

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1 октября 2024, 13:18
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