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Среда 23 октября

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Прилучный нашел неожиданного союзника в разборках с Муцениеце из-за детей

Прилучный нашел неожиданного союзника в разборках с Муцениеце из-за детей
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Павел Прилучный по-прежнему остается в центре внимания общественности. Дело касается алиментных обязательств звезды сериала "Мажор" по отношению к детям от Агаты Муцениеце.

По информации телеграм-канала Dark Voice, актер совместно с матерью и новой супругой Зепюр Брутян пытается уменьшить сумму алиментов, которые он обязан выплачивать экс-супруге. Согласно источникам, в суд поступил иск о взыскании алиментов на нетрудоспособного члена семьи — мать Павла.

Это заседание назначено на середину ноября, и, если оно пройдет успешно, сумма алиментов для детей от Агаты может быть снижена. Актер и его семья действуют по совету юристов, что подчеркивает серьезность их намерений.

Зепюр Брутян также подала иск на алименты для своего годовалого сына, что добавляет дополнительный слой к этой юридической борьбе. Если суд удовлетворит оба иска, это может существенно изменить финансовые обязательства Прилучного. На данный момент актер не комментировал ситуацию и не делал официальных заявлений по этому вопросу.

Тем временем Агата Муцениеце продолжает делиться своими переживаниями. Она недавно призналась, что Павел не вернул ей сына после судебного разбирательства. Эта ситуация добавляет эмоциональной нагрузки в их отношения и создает напряженность между бывшими супругами.

Агата также задавала своему сыну Тимофею вопросы о том, гордится ли он ею, что говорит о ее стремлении наладить с ним близкие отношения несмотря на сложные обстоятельства. Весь этот конфликт подчеркивает не только финансовые аспекты, но и эмоциональные переживания, которые испытывают обе стороны.

Шоу-бизнес в Telegram

23 октября 2024, 11:59
Павел Прилучный. Фото: соцсети
Dark Voice✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

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 Агата Муцениеце

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