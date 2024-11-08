Спагетти с фрикадельками: этот рецепт объединил в себе традиции и современность

Ингредиенты на 2 порции:
• Фрикадельки по-домашнему — 300 г
• Луковица — 1 шт.
• Чеснок — 2 зубчика
• Помидоры в собственном соку — 300 г
• Зелень — по вкусу
• Соль, перец — по вкусу
• Спагетти — 400 г
Приготовление:
Шаг 1: Начните с обжаривания фрикаделек. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте фрикадельки до золотистой корочки с обеих сторон. После этого выложите их на отдельную тарелку.
Шаг 2: На оставшемся в сковороде масле обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавьте измельченный чеснок. Когда лук станет мягким, верните фрикадельки обратно в сковороду и добавьте помидоры в собственном соку. Если под рукой нет свежих томатов, можно использовать томатную пасту, разведённую бульоном для более насыщенного вкуса.
Шаг 3: Уменьшите огонь и тушите блюдо под крышкой примерно 15 минут. Это время позволит фрикаделькам пропитаться ароматами соуса. В конце добавьте мелко нарезанную зелень, посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 4: Параллельно отварите спагетти в подсоленной кипящей воде согласно инструкции на упаковке. Когда паста будет готова, слейте воду и дайте ей немного остыть. При подаче сначала выложите спагетти на тарелку, а сверху аккуратно разместите фрикадельки с томатным соусом.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 150 kcal
• Белки: 7 г
• Жиры: 3 г
• Углеводы: 24 г
• Насыщенные жиры: 2 г
• Пищевые волокна: 0 г
• Добавленный сахар: 0 г
Спагетти с фрикадельками — это не только сытное, но и очень вкусное блюдо, которое понравится как взрослым, так и детям. Простой процесс приготовления делает его отличным выбором для семейного ужина или встречи с друзьями. Наслаждайтесь этим кулинарным шедевром, который объединяет традиции и современность.