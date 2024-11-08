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Пятница 8 ноября

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Спагетти с фрикадельками: этот рецепт объединил в себе традиции и современность

Спагетти с фрикадельками: этот рецепт объединил в себе традиции и современность
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Спагетти с фрикадельками – это классическое блюдо, которое покорило сердца многих гурманов по всему миру. Его простота в приготовлении и невероятный вкус делают его идеальным вариантом для быстрого ужина или обеда.

Ингредиенты на 2 порции:

• Фрикадельки по-домашнему — 300 г

• Луковица — 1 шт.

• Чеснок — 2 зубчика

• Помидоры в собственном соку — 300 г

• Зелень — по вкусу

• Соль, перец — по вкусу

• Спагетти — 400 г

Приготовление:

Шаг 1: Начните с обжаривания фрикаделек. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте фрикадельки до золотистой корочки с обеих сторон. После этого выложите их на отдельную тарелку.

Шаг 2: На оставшемся в сковороде масле обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавьте измельченный чеснок. Когда лук станет мягким, верните фрикадельки обратно в сковороду и добавьте помидоры в собственном соку. Если под рукой нет свежих томатов, можно использовать томатную пасту, разведённую бульоном для более насыщенного вкуса.

Шаг 3: Уменьшите огонь и тушите блюдо под крышкой примерно 15 минут. Это время позволит фрикаделькам пропитаться ароматами соуса. В конце добавьте мелко нарезанную зелень, посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 4: Параллельно отварите спагетти в подсоленной кипящей воде согласно инструкции на упаковке. Когда паста будет готова, слейте воду и дайте ей немного остыть. При подаче сначала выложите спагетти на тарелку, а сверху аккуратно разместите фрикадельки с томатным соусом.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 150 kcal

• Белки: 7 г

• Жиры: 3 г

• Углеводы: 24 г

• Насыщенные жиры: 2 г

• Пищевые волокна: 0 г

• Добавленный сахар: 0 г

Спагетти с фрикадельками — это не только сытное, но и очень вкусное блюдо, которое понравится как взрослым, так и детям. Простой процесс приготовления делает его отличным выбором для семейного ужина или встречи с друзьями. Наслаждайтесь этим кулинарным шедевром, который объединяет традиции и современность.

Шоу-бизнес в Telegram

8 ноября 2024, 06:41
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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