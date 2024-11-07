Картофельные зразы с фаршем: этот рецепт обязательно порадует ваших близких

Картофельные зразы с фаршем – это замечательное блюдо, которое сочетает в себе простоту приготовления и невероятный вкус. Они представляют собой нечто среднее между классическими котлетами с пюре и мини-запеканками из картофеля.

Эти зразы обязательно порадуют вас и ваших близких, особенно если вы разнообразите их начинкой. В нашем рецепте мы используем фарш из кролика и индейки, что придаёт блюду особую нежность и аромат. Добавление сыра и свежей зелени делает их еще более аппетитными.

Ингредиенты

Для приготовления картофельных зраз вам понадобятся следующие ингредиенты: шесть средних картофелин, 50 граммов сливочного масла, 20 граммов рисовой муки, 500 граммов фарша из кролика и индейки, 150 граммов голландского сыра, два куриных яйца, одна репчатая луковица, одна морковь, соль, чёрный молотый перец, паприка, оливковое масло для жарки, два зубчика чеснока и укроп. Также вам понадобятся манка или кукурузный крахмал для панировки и сметана для подачи.

Приготовление

Первым шагом будет подготовка картофеля — его нужно очистить и отварить до готовности. Лук, морковь и чеснок также подготавливаются: лук нарезается полукольцами, морковь — кружочками, а чеснок — мелкими кусочками. Затем все нарезанные овощи помещаются в блендер с оливковым маслом и измельчаются до состояния пюре.

Далее на разогретой сковороде обжаривается фарш до золотистой корочки, после чего добавляется овощное пюре и специи. В завершение готовый фарш смешивается с тертым сыром и рубленой зеленью.

Теперь можно заняться картофельной основой: отваренный картофель нужно размять с добавлением яйца, сливочного масла и рисовой муки. Из этой массы формируются лепешки с начинкой из фарша.

Зразы обваливаются в манке или панировочных сухарях и обжариваются до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте их горячими со сметаной — это придаст блюду дополнительную кремовую текстуру и сделает его ещё более вкусным. Картофельные зразы с фаршем — отличный вариант для семейного ужина или праздничного стола, который порадует всех своим насыщенным вкусом и ароматом.